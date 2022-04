La bellezza è cruelty free! I 3 marchi top dello skincare

Diciamolo senza mezzi termini: non serve essere animalisti per capire che il cruelty free è un dovere. In un mondo in cui si è riusciti a creare fake meat e si costruiscono valvole cardiache con la stampa 3d può esistere ancora il concetto di test dei prodotti cosmetici e di bellezza sugli animali?

Facciamo le serie: vogliamo sì avere il rossetto all’ultimo grido, un siero viso che ci faccia splendere o la crema anti-rughe definitiva. Ma li vogliamo cruelty free!

Allora ecco 3 marchi di bellezza top per andare sul sicuro.

Lo skincare è consapevole con Essence, Freshly Cosmetics e Lush

HELLO, GOOD STUFF! SIERO VISO di Essence è un boost di idratazione che ci dà la carica per affrontare la primavera. L’estratto di mirtillo, unito ad altri ingredienti naturali, dona alla pelle un aspetto luminoso, mentre l’acido ialuronico rimpolpa e ci fa sentire eterne ragazze.

“Gli animali non dovrebbero soffrire a causa del nostro amore per il make up, per questo siamo cruelty free“. Serve aggiungere altro?

Foto PourFemme

Hyaluronic Energy Body Serum è un siero all’acido ialuronico, sì, ma per le nostre gambe! È la nuova frontiera di Freshly Cosmetics che ci fa dire addio per sempre alle gambe gonfie e ci regala un’esplosione di energia e freschezza a fine giornata! Un prodotto per il corpo di cui non possiamo fare a meno.

E in più tutti i prodotti Freshly Cosmetics sono PETA approved!

Ispirato a un’antica ricetta medievale, l’Angel on Bare Skin di Lush è il detergente viso che stavamo cercando: delicato e con ingredienti 100% naturali. Questo scrub esfolia la pelle in una carezza lasciandola morbida e dolcemente profumata. Splendido per il viso, meraviglioso su tutto il corpo.