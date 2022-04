I migliori prodotti per il corpo, le novità di Aprile 2022

Con la mente immersa nel tiepido clima primaverile, ma il cuore un po’ più tendente all’estate preannunciata dalle tendenze moda, eccoci -già- ad Aprile: puntuali ed efficienti come sempre, eccoci pronti a condividere generosamente la lista dei nostri prodotti preferiti del periodo, colma di novità e piccoli tesori che, siamo sicuri, possano tornarvi davvero comodo.

Per questa volta, infatti, abbiamo deciso di concentrarci su prodotti corpo atti a contrastare i non troppo cari, vecchi inestetismi che da sempre affliggono ogni donna, se non altro per iniziare con largo anticipo a prepararsi per la prova costume o, quantomeno, rendere meno difficoltoso l’impatto. Ecco quindi pronta per voi la nostra selezione dei migliori prodotti corpo del mese di Aprile!

Golden Radiance Body Oil, l’olio corpo nutriente di Freshly

Freshly Cosmetics-Golden Radiace Body Oil

Non un qualsiasi olio secco per il corpo quello di Freshly, come diremmo noi, piuttosto un miracolo allo stato liquido! Costituito interamente da ingredienti green nella sua formulazione, al suo interno sono contenuti ben dodici oli vegetali, arricchiti da attivi naturali. Insomma, il mix perfetto per nutrire a fondo la pelle, aumentandone l’elasticità e riducendo l’aspetto di smagliature e cicatrici. Da massaggiare sulla cute rigorosamente dopo la doccia, ne migliora l’elasticità grazie alla stimolazione del collagene.

Hyaluronic Energy Body Serum, il siero corpo energizzante di Freshly

Freshly Cosmetics-Hyaluronic Energy Body Serum

Per continuare con il nostro amato brand Freshly, veniamo ora a al siero energizzante corpo -ebbene si, non esistono soltanto i sieri viso– che promette di contrastare gli odiatissimi gonfiore e ritenzione idrica: esso gode nella formulazione di acido ialuronico, in grado di regalare insperata leggerezza e sollievo alle gambe affaticate grazie al sollecito della microcircolazione. Dopo la sua applicazione la pelle apparirà da subito più elastica, idratata e tonica!

Linea Mar Morto di Bottega Verde, i rituali per un corpo tonico che ci hanno fatto impazzire

Bottega Verde Linea Mar Morto

Mar Morto, la Maschera scrub corpo 3 in 1 di Bottega Verde

Passiamo ora a Bottega Verde con il suo portentoso prodotto 3 in 1: si tratta di una Maschera-Scrub corpo arricchita con carbone vegetale, fanghi del mar morto ed oli essenziali la quale aiuta a purificare la pelle esfoliandola grazie ai cristalli naturali, lasciandola levigata e tonica. La texutre olio-gel adatta a rilassanti massaggi, invece, dona un meraviglioso effetto seta.

Mar Morto, Bende riducenti monouso anticellulite di Bottega Verde

Stessa linea, stesso brand: Bottega Verde propone questa volta delle efficacissime bende anticellulite monouso imbevute di Sali del Mar Morto, un autentico trattamento professionale da fare, però, comodamente a casa! Il tessuto è elastico, e la soluzione salina satura riesce a fare la differenza sugli inestetismi cutanei della cellulite, regalando leggerezza e tonicità alla pelle.

Mar Morto, trattamento termoattivo pancia e fianchi di Bottega Verde

Chiudiamo, letteralmente, in bellezza con questa maschera in crema ad azione riscaldante di Bottega Verde indicata a trattare in modo mirato gli inestetismi cutanei di pancia e fianchi. Essa deve la sua efficacia a Sali del Mar Morto, alghe Lipout e Thermolat i quali agiscono in sinergia per rimodellare la silhouette.