Come prepararsi per la prova costume: consigli ed esercizi per un fisico da spiaggia

L’estate sta arrivando e con essa la tanto attesa prova costume.

Ma non preoccupatevi perché la regola numero uno in assoluto per essere meravigliose è sentirsi meravigliose, perciò è importante anche scegliere i bikini che valorizzino il nostro corpo.

Durante tutto l’inverno ci troviamo ad indossare strati e strati di vestiti, ma quando arriva il momento di cominciare ad alleggerire questi strati, può capitare di sentirci in ansia per il momento in cui dovremo indossare il bikini.

Il fattore psicologico gioca un ruolo davvero importante nel benessere fisico perciò, via l’ansia e concentratevi su voi stesse e ciò che vi fa sentire bene.

Seguendo questi piccoli consigli, vi sentirete più belle ed in forma e non rimarrà altro da fare che scegliere uno dei bikini più belli da sfoggiare!

Vediamo dunque come prepararsi per la prova costume al meglio.

Prova costume: benessere mentale

Foto di Shutterstock | Jacob Lund

Forse uno dei punti cardine di sentirsi bene nel proprio corpo, è la mente. La massima per eccellenza che ci ricorda costantemente questo concetto è “mens sana in corpore sano“.

Eh già, perché tutto parte dal benessere della mente. È proprio la nostra testa che elabora sentimenti, timori e tutte quelle emozioni che regolano l’agire quotidiano.

Detto ciò, è fondamentale che andiate fiere del vostro corpo. I difetti, non sono difetti ma particolari che ci rendono uniche.

Siete già bellissime e non dovete pensare il contrario. Sentirsi bene ed amarsi questo é il segreto.

Una volta che il mindset é quello giusto, potrete pensare di prendevi cura del vostro corpo seguendo delle sane abitudini che andranno a migliorare anche la vostra salute.

Alimentazione: dieta per la prova costume

Foto di Shutterstock | nadianb

Un aspetto importante per sentirsi bene nel proprio corpo è certamente quello di seguire un regime alimentare equilibrato con il giusto apporto di tutte le sostanze nutritive di cui abbiamo bisogno, senza però essere troppo restrittivi.

Questo perché? Se vi affidate ad una dieta troppo restrittiva, le probabilità di cadere in tentazione aumentano notevolmente ed in più vi sentirete di cattivo umore.

Non per forza la parola dieta significa rinunciare al buon cibo. Ovviamente per ora dovrete eliminare alcuni cibi che non vi aiuteranno nel vostro obiettivo.

Seguire una dieta sana vi permetterà di sentirvi in forma, meno gonfie e sazie più a lungo. Insomma sarete presto pronte per la prova costume.

La dieta mediterranea, bilanciata e ricca, é una delle diete più equilibrate che esistano ed é perfetta per instaurare col cibo un rapporto equilibrato.

Se il vostro obiettivo è perdere giusto quei chiletti di troppo, potreste pensare di provare una dieta più rapida che vada ad agire sul gonfiore spesso dovuto ad un eccesso di ritenzione idrica.

Riducete tutti quegli alimenti ricchi di grassi e zuccheri, preferendo ad essi tutti quegli alimenti ricchi di vitamine ed antiossidanti come frutta e verdura.

Infine cercate di creare piatti equilibrati che contengano tutti i nutrienti quali proteine e carboidrati senza dimenticare una bella porzione di verdure, meglio se di stagione.

E se ogni tanto ci scappa un quadratino di cioccolata, non disperate, fa bene all’umore :).

Prova costume: bere molta acqua

Foto di Shutterstock | jinnawat tawong

L’idratazione è un’altro aspetto fondamentale da non sottovalutare se volete prepararvi al meglio per la prova costume.

Bere molta acqua vi aiuterà a combattere la ritenzione idrica e quindi vi sentirete più sgonfie.

Per riuscire a bere di più potreste provare a preparare delle tisane depurative o delle centrifughe di frutta fresca.

Anche la frutta, infatti, ha un ruolo importante nell’idratazione del corpo perciò inseritela nella vostra dieta prediligendo quella con un contenuto di acqua più elevato come l’anguria, le fragole o l’ananas.

Esercizi per la prova costume: come rimettersi in forma

Foto di shutterstock | Day Of Victory Studio

Ovviamente anche l’attività fisica è pressoché indispensabile sia per rimettersi in forma che per rimanere in salute. Sono infiniti i benefici che lo sport apporta al nostro organismo.

Gli esercizi per dimagrire e che vi aiuteranno a prepararvi per la prova costume sono molti. Vediamone qualcuno localizzato per le diverse fasce muscolari.

Potreste pensare di iscrivervi in palestra oppure semplicemente allenarvi a casa. Insieme ai diversi esercizi potreste anche inserire una sessione di cardio.

Esercizi per la pancia

Foto di Shutterstock | Gorodenkoff

Il punto dolente di molte donne. Eh sì, sto parlando della pancia forse la zona più ostile quando si parla di prova costume.

Ma non preoccupatevi, esistono tanti esercizi efficaci per dimagrire la pancia, di diverse intensità e difficoltà.

Il plank è certamente uno degli esercizi che coinvolgono l’intero addome. Ma non solo, anche le spalle diventeranno più toniche e forti.

Poi ci sono gli addominali, che spesso coinvolgono differenti sezioni dell’addome. Via libera perciò ai classici crunch, addominali obliqui e russian twists.

Esercizi per i glutei

Foto di Shutterstock | Studio Romantic

Una volta finiti gli addominali potreste passare ai glutei, tonificandoli con esercizi appositi potreste ottenere la vostra tanto desiderata silhouette.

I bridge sono sicuramente tra i più conosciuti, si solleva il bacino ed ogni volta andando su, si stringono i glutei.

Fidatevi, è un esercizio davvero efficace. Ne esistono tante varianti differenti scegliete quelle che preferite ed in un attimo vi sentirete pronte per la prova costume.

Esercizi per i fianchi

Foto di Shutterstock | Studio Romantic

Ed infine, i fianchi, altro punto dolente per noi donne, ma non temete anche per questo muscolare esistono tantissimi esercizi in grado di tonificare e dimagrire questa zona.

Ad esempio i sollevamenti laterali delle gambe da rendere più intensi con gli elastici per il fitness, oppure gli squat che aiuteranno a tonificare allo stesso tempo, fianchi e glutei.

O ancora, la vecchia e cara corsetta al parco che vi aiuterà a rimodellare tutto il corpo.

Insomma, una volta creata la vostra routine non vi resterà che scegliere un costume da bagno alla moda che vi faccia sentire bellissime ed andare in spiaggia a sfoggiarlo.