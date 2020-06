1 di 10

I centrifugati sono succhi estratti 100% naturali di frutta e verdura, molto amati per il loro potere detox. Ma per prepararli come si deve è importante conoscere alcuni semplici ma efficaci segreti. I centrifugati migliori (e anche quelli più buoni!) sono quelli che contegono un mix di frutta e verdura.

Da non perdere: le migliori ricette di centrifugati DETOX

Dall’attrezzo da usare agli ingredienti che dovremmo evitare di spremere fino a tutti gli effetti benefici di questa ottima alternativa al classico spuntino di metà mattina o pomeriggio, a volte utilizzati persino per sostituire i pasti. Bastano pochi minuti per prepararli e rappresentano dei veri e propri toccasana per la salute. Le proprietà dei centrifugati sono infatti davvero numerose, vediamo insieme cosa c’è da sapere su questi estratti di frutta e verdura, alleati di benessere e forma fisica.

Tutti i segreti per perdere peso velocemente (senza impazzire!)