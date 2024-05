I costumi da bagno che indosserai quest’estate

L’estate è sempre più vicina, bisogna iniziare a preparare la valigia per trascorrere finalmente le tanto attese ferie estive. Molto probabilmente i costumi che hai nel guardaroba sono da cambiare o semplicemente sono fuori moda. Se ami rimanere al passo con le tendenze, prendi appunti perché per quest’anno ci sono dei grandi ritorni.

Ecco i costumi di tendenza dell’estate 2024 da indossare al mare!

I costumi più belli da indossare quest’estate

Quali sono i costumi di tendenza più belli per quest’estate? Non perdere i modelli più richiesti del momento, anche in spiaggia lo stile non mancherà di certo!

Uno dei costumi di tendenza per l’estate 2024 è senza ombra di dubbio quello intero. I colori vivaci ed eccentrici degli anni passati lasciano spazio al costume in versione total black o total white.

Se sei indecisa su quale delle due tonalità indossare per il mare, opta per il black and white in contrasto. Insomma, trovare il proprio costume intero preferito sarà un gioco da ragazzi! Inoltre queste due nuances possono essere arricchite da cavigliere colorate o collane impreziosite da ciondoli colorati a tema estivo.

Un altro modello di costume intero su cui puntare, indipendentemente dal colore, è quello monospalla. Una versione più elegante del classico costume da poter indossare anche per un aperitivo in spiaggia con parei o gonne di tendenza per l’estate.

I bikini saranno senza dubbio protagonisti dell’estate 2024 quanto i costumi interi. I modelli più gettonati in assoluto sono quelli con fantasie bizzarre e particolari, dalla classica floreale allo stile più vintage che richiama un po’ gli anni Novanta.

Non solo, per quest’anno vediamo un grande ritorno: i lacci sui fianchi del costume. Sostituiti da tagli sgambati, i lacci per questa calda stagione sembrerebbero prendere il sopravvento visto le numerose proposte dei brand e delle maison. La tendenza prevede di abbinare il bikini con il laccio monocolore con un pezzo di fantasia più colorato.

Per quanto riguarda il top del bikini non perdere il modello a fascia, pratico da indossare e soprattutto perfetto per ottenere un’abbronzatura più omogenea!

Un’altra tendenza dell’estate 2024 è l’uncinetto, infatti lo rivediamo nei costumi proposti dai brand e le aziende made in Italy. Il bikini più in voga per la calda stagione è ricco di colori e sfumature di ogni tipo, il motivo a righe sarà quello più richiesto dalle donne di tutte le età. Ora non ti resta che scegliere il costume più adatto a te e preparare la valigia per il mare!