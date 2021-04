Siete alla ricerca del look perfetto da indossare questa primavera? Magari avete già in mente qualche idea, ma le temperature così incerte e volubili vi fanno fare marcia indietro? Nessun problema. Per questa primavera 2021 abbiamo pensato a una serie di proposte outfit incentrate soprattutto sulla praticità.

Vogliamo proporvi delle idee outfit da realizzare comodamente a casa, con capi più o meno basic che tutte (ma proprio tutte) abbiamo nell’armadio. Quindi via libera alle sneakers (adattissime alle più sportive, ma anche a quelle di noi che dovranno correre per raggiungere le amiche all’aperitivo post lavoro), alle scarpe con tacco largo e punta quadrata (comodissime e super femminili), e soprattutto ai maxi trench e ai blazer, per difendersi dalle temperature più freschine e dalle improvvise folate di vento, visto che per un po’ di tempo tutte le nostre cene e i nostri aperitivi dovranno necessariamente essere all’aperto.

Insomma, la chiave per realizzare l’outfit perfetto per la primavera 2021 è vestirsi a strati (ah, la saggezza popolare!), facendo ruotare tutto il look intorno a capi al contempo versatili e pratici. Quindi via libera alla fantasia: potreste abbinare una semplicissima t-shirt bianca a un paio di jeans o a una minigonna in denim e potare dietro la star assoluta delle escursioni climatiche primaverili, il maglioncino più pesante, da riboccare rigorosamente in vita.

Se invece siete amanti di uno stile un po’ più classy, potrete sostituire il maglioncino ad esempio con un trench o un soprabito e, perché no, anche con un cardigan. Insomma, la bellezza della primavera sta tutta nel fatto che ci permette di realizzare degli outfit super versatili, e adatti a ogni occasione, sfruttando quei capi che ognuna di noi possiede.

Bermuda con blusa in similpelle

La prima idea di look che vogliamo proporvi è estremamente pulita e lineare (e ci piace tantissimo). L’idea di base è mesh up tra capi appartenenti a stagioni molto diverse: i bermuda, che emanano vibes estive da tutti i pori, e la blusa in similpelle, decisamente autunnale.

Il mix è semplicemente perfetto, e anche super adatto all’aria più fresca della sera. Per completare il look vi suggeriamo di puntare tutto su un paio di kitten heels, dal tacco basso comodo e chic.

Completo coordinato

La seconda proposta è invece decisamente più classica e senza tempo. Uno dei look più adatti alla primavera è infatti quello di pantaloni e giacca abbinati tra loro. Orientatevi su dei completi dalle tonalità chiare e soft, ma anche su dei coordinati a fantasia, super adatti per dare un tocco di colore nelle giornate più grigie.

Completate l’outfit con un bel paio di mocassini in pelle o con delle sneakers, se il tempo è un po’ incerto. Se invece fuori splende il sole potreste abbinarci delle slingback o dei sandalini bassi.

Trench e bandana

La terza proposta outfit di oggi invece ruota tutta attorno a un classicone della primavera: il trench. Noi vi suggeriamo di puntare su un modello super colorato (promosissime tutte le tonalità pastello accese), proprio come quello in foto.

Per dare quel tocco da diva in più all’outfit abbinate al vostro trench una bella bandana.

Maxi dress e soprabito

Indossando un bel maxi abito all’aperitivo con le amiche fare un gran bel figurone. L’importante però è he ricordiate di portarvi dietro un soprabito, nel caso di pioggia improvvisa o forte vento.

Se poi volete dare al vostro look quel tocco in più, potrete fermare il maxi dress in vita con una bella cintura, magari riprendendo il colore delle scarpe.

Trench e sneakers

Un’altra combo super efficace per questa primavera 2021 è quella che unisce l’allure classica del trench con la comodità super sportiva delle sneakers.

Se poi siete particolarmente freddolose, potreste copiare il look che vedete in foto abbinando dei collant super leggeri a dei calzettoni di spugna. Vi assicuriamo che il risultato sarà semplicemente wow.

T-shirt bianca e jeans

Non poteva mancare l’outfit che abbina t-shirt bianca e jeans (e che quindi davvero tutte possiamo replicare). Scegliete il modello di jeans che preferite: loose, mom jeans, boyfriend jeans, skinny. Infine non dimenticate di portare con voi un bel blazer, magari color pastello.

Per completare il look, vi suggeriamo di abbinare un bel paio di ginniche, che vi trasporteranno immediatamente a ritroso nel tempo, nei magnifici anni ’90.

Gonna di jeans e blazer

Per concludere la nostra carrellata, vi proponiamo una versione più femminile del look precedente. T-shirt bianca, gonna in denim e blazer oversize: tre pezzi che sicuramente avrete nell’armadio.

Per dare un tocco più pop al look, abbinate una bella borsa colorata. Et voilà, siete prontissime per l’aperitivo con le colleghe d’ufficio.