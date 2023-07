Look da Festival, non solo lo stile boho: come vestirsi per un concerto estivo

Musica, energia, amici tutti gli ingredienti perfetti per una serata indimenticabile. Ai festival lo stile è di tutti ma ognuno deve trovare la propria dimensione perfetta.

Ovviamente il look boho fa sempre il suo effetto ma si può anche andare oltre e trovare qualcosa di innovativo. Il look deve essere parte della propria personalità, quindi non si può scegliere a prescindere, va bene essere sensuali ma sempre considerare questioni varie come pioggia improvvisa, sole molto caldo, posizione scomoda.

Look da festival: cosa indossare

Il look giusto non è solo un fatto di stile ma in questo caso riguarda anche quello che fa stare più comode. Ci sono elementi che non passano mai di moda quindi se volete andare sul sicuro potete scegliere uno stile boho, quello rock o quello sportivo, giocare con i colori e con i materiali così da creare il mix perfetto.

Per lo stile boho le influenze hippie sono innegabili quindi qualcosa di molto romantico e armonioso, anche con un tocco di creatività. Ad esempio abitini morbidi e fluidi con colori tenui, look fiorati o con colori neutri, tessuti naturali. I motivi etnici non possono mancare quindi sì a stampe, frange e ogni altro elemento che possa richiamarli, per i colori ottimo marrone, beige, arancione e verde oliva. Una bella camiciola morbida, un cardigan in caso di freddo, un vestitino lungo e largo o una bella lunga gonna. Per gli accessori via a gioielli, capelli e anche bretelle.

Per lo stile rock invece si può puntare a magliette con il logo della band o comunque un po’ scolorite, con colori più scuri, qualche dettaglio di pelle, una giacca, un jeans con strappi laterali. La palette in questo caso è scura quindi colorazioni tra il nero, il grigio ma anche il viola. Uno stile anche semplice con jeans, t-shirt e scarpette andrà benissimo e sarà molto comodo per la serata. Per arricchire il look vanno bene anche i quadri soprattutto se è inverno.

Il look sportivo è un sempreverde anche perché il più semplice da creare, basta solo unire dei capi comodi che avete nell’armadio. Jeans, sneakers, camiciola, tutta questione di praticità e comfort. In estate meglio puntare su qualcosa che si asciughi in caso di caldo forte per il sudore, i jeans sarebbero da abbandonare in favore di pantaloni più confortevoli e comodi. Con poche e semplici scelte si può fare la differenza, in questo caso è importante puntare su accessori come un cappello, un foulard tra i capelli.