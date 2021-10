Come abbinare il cardigan in modo originale? Oggi vi presentiamo delle idee per rendere il vostro cardigan un capo originale, versatile e innovativo!

Il cardigan è un capo tipicamente autunnale ma che è perfetto anche per la primavera o perché no, anche per il periodo invernale, soprattutto se abitate in zone fredde. Se fino ad ora avete sempre indossato il cardigan nello stesso modo, da oggi avrete tante nuove varianti! Scopri come indossare il cardigan corto, lungo e oversize…

Il cardigan corto è senza dubbio uno dei modelli più in voga degli ultimi anni. È versatile, si abbina facilmente e si può trovare di tutti i colori, dai più scuri alle nuances più chiare e romantiche. Come indossare al meglio il cardigan corto e come abbinarlo nel periodo autunnale o primaverile? Scopriamo insieme i consigli dei brand di moda e delle fashion blogger.

Crop top

Abbinare il cardigan ad un crop top è la migliore scelta da prendere durante la mezza stagione. Ovviamente, per poter indossare un crop top come la modella qui sotto, le temperature non devono essere abbastanza basse. Un look da giorno, casual e trendy, se trovate il cardigan corto e il crop top della stessa fantasia e colore, con un semplice jeans e delle sneakers di tendenza otterrete un outfit semplice ma d’effetto.

Foto www.zalando.it

Pantaloni a vita alta

I pantaloni a vita alta sono un must in assoluto, quindi impossibile non avere un paio di jeans o un pantalone dalle nuances scure per il periodo autunnale. Il cardigan corto, come ci suggerisce H&M, può essere indossato proprio come una vera maglia, proprio come la modella nella foto. Un look elegante, perfetto sia per il giorno che per una serata romantica. Anche qui potete scegliere qualsiasi tipo di scarpe, purché siano di tendenza!

T-shirt in cotone

Le t-shirt in cotone a tinta unita o a fantasia sono uno de must have della mezza stagione. Possono essere indossate con un pantalone a tuta, un jeans o semplicemente una gonna, ma come concludere l’outfit se le temperature iniziano ad abbassarsi? Un cardigan corto, aperto e dai colori romantici è il capospalla ideale!

Chic, raffinato e alla moda: nel vostro guardaroba non può mancare un cardigan lungo, da sfoggiare, però, con determinati outfit. Privilegiate questo tipo di cardigan con pantaloni a palazzo e mini dress, il risultato sarà eccezionale.

Pantalone a palazzo

Il look proposto da Falconeri è senza dubbio uno dei più belli da cui prendere ispirazione: caldo, chic e ideale per l’ufficio, una cena fuori o un evento importante. Le sfumature di marrone sono abbinate bene tra loro e per concludere il look non poteva mancare un cardigan lungo color panna.

Foto falconeri.com

Mini dress

Il cardigan lungo, ovvero il cardigan classico che fino a qualche anno fa andava tanto di moda, si può indossare anche sopra mini dress e stivali. Può sostituire la giacca o il cappotto se le giornate sono ancora calde ma non abbastanza da rimanere a maniche corte!

Foto www.kiabi.it

Il cardigan corto e il cardigan oversize sono i due modelli più in voga del momento. Come abbinare il cardigan over e come indossarlo in autunno e primavera? Scopriamolo insieme!

Total look

Trovare l’outfit completo coordinato è una scelta intelligente: con un tocco solo otterrete un total look perfetto da sfoggiare all day long. Proprio come questo completo nella foto, il cardigan lungo si sposa perfettamente con questo tipo di pantalone e top!

Foto www.reserved.com

Jeans cropped

Il cardigan lungo sostituisce la giacca quando fuori splende il sole ma tira un venticello a cui bisogna fare attenzione. Ecco, con un maxi cardigan, un jeans cropped e qualsiasi tipo di maglietta, dalle t-shirt alle camicie, potete ottenere un look alla moda e casual. Ispiratevi al look della ragazza in foto.

Look skinny

Per ottenere un look da sera, elegante o per un evento di lavoro, optate per un pantalone skinny e un’elegante camicia abbinata ad cardigan over.

Foto www.zalando.it

Dopo aver analizzato bene i vari modelli di cardigan, quindi corto, lungo e over, concentriamoci sull’abbinamento di colori. Come abbinare al meglio il cardigan ai propri capi d’abbigliamento? Senza dubbio la scelta varia molto in base al colore e fantasia del cardigan. Vedendo, però, i vari look proposti dalle case di moda, dai brand e dalle influencer, abbiamo constatato che il miglior modo per indossare un cardigan è abbinarlo a colori chiari e delicati, a prescindere dalla fantasia del capo d’abbigliamento. Ovviamente nulla vi vieta di indossare il vostro cardigan con t-shirt total black o long dress dalla nuance scura!

Se volete seguire le tendenze la risposta è sì. Sono tanti i brand che propongono il cardigan con cintura coordinata, altrimenti potete sceglierne una voi e aggiungerla al vostro coprispalle come più vi piace! Ovviamente, evitate la cintura sul cardigan corto, piuttosto privilegiate i modelli lunghi o max!