Imparare come abbinare i pantaloni a palazzo e come indossarli è fondamentale per una donna, parliamo infatti di un capo evergreen che segna spesso sia le collezioni estive che quelle invernali. Modelli a vita alta o bassa, versioni lunghe o corte appena sotto il ginocchio, abbiamo raccolto per voi i migliori consigli su come abbinare i pantaloni a palazzo sia in maniera casual che in look più eleganti e raffinati. Vediamo insieme quali sono le tendenze da seguire per la bella stagione!

Pantaloni a palazzo a vita alta: come abbinarli

I pantaloni a palazzo sono di tendenza per la primavera estate 2021, possono essere sfoggiati facilmente all’interno dei look da giorno casual chic più belli o in occasioni più importanti. L’importante è scegliere il modello giusto!

Foto Getty Images | Edward Berthelot

I modelli jeans, sia lunghi che corti, sono quelli più facili da abbinare a capi bianchi come camicie, bluse svasate e top smanicati, ma anche a crop top ricamati in stile boho-chic. Molto popolari da diverso tempo i pantaloni a palazzo corti sotto la caviglia, esclusivamente a vita alta, modelli che le fashion blogger e influencer indossano con crop top o con maglie aderenti abbinate a blazer in tinta oppure a contrasto.

Chic e di tendenza anche gli outfit completati da bretelle in stile mannish o da maxi gilet lunghi, un must have tipicamente primaverile. Si sposano perfettamente con t-shirt di ogni tipo, perfetti da sfoggiare di giorno con un paio di sneakers di tendenza questa primavera estate.

Come abbinare i pantaloni a palazzo eleganti da cerimonia

Foto Getty Images | Gareth Cattermole

A chi non vuole partecipare a un evento come un matrimonio o una serata fashion indossando un abito, consigliamo di puntare proprio su questo tipo di pantaloni, i più eleganti se scelti nelle colorazioni e nei materiali giusti. I pantaloni a vita alta hanno fatto il loro ritorno in grande stile nelle nuove collezioni, modelli che potrete abbinare a top in seta e coprispalle ricamati in pizzo, oppure a camicie da indossare all’interno del punto vita dei pantaloni, look da impreziosire con cinture gioiello raffinate.

Per completare il look, specialmente se le temperature sono più basse del dovuto, potreste optare per un blazer color pastello o total white. La nuance dipende dal colore del pantalone.

Molte le maison di lusso che propongono i loro modelli in coordinato con maglie e capispalla nelle stesse colorazioni. I pantaloni a palazzo in seta daranno al vostro look da cerimonia un tocco molto sofisticato, mentre i modelli in lino sono più indicati per eventi di giorno solo durante la stagione estiva.

Look sporty chic con pantaloni a palazzo

Di recente sono sempre più diffusi tra le blogger i look sporty chic con pantaloni a palazzo, sia nelle versioni con gamba lunga che in quelle più corte. Le amanti di un mood rock glam più grintoso potranno indossare i loro articoli con una giacca di pelle e sneakers bianche, ma anche t-shirt stampate e tank-top possono essere facilmente abbinati a pantaloni in tessuti ariosi come il cotone e il lino.

I modelli oversize con coulisse in vita si sposano molto bene anche con i sandali flat e le infradito, look da completare con marsupi di tendenza colorati. Un altro outfit di tendenza è il total look monocolore: i pantaloni a palazzo vengono indossati con t-shirt dello stesso colore.

Quali scarpe abbinare ai pantaloni a palazzo?

Molte fashion lover si chiedono quali sono le scarpe giuste da abbinare ai pantaloni a palazzo. I modelli da giorno e da occasione con gamba lunga oppure nella lunghezza dei pantaloni culotte adorano i sandali con tacco, ma soprattutto le dècolletès a punta, prima scelta delle blogger più celebri per completare i look di questo tipo.

Ai sandali con tacco potrete sempre alternare i modelli con zeppa, preferibilmente alta, mentre per i look sporty ed easy chic sono da preferire calzature sportive come le sneakers low top o running. Ricordate ovviamente quando indossate calzature flat di rifare l’orlo ai vostri pantaloni in modo che non finiscano per trascinarsi lungo la strada.