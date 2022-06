Sandali con zeppa: bassi, alti, in rafia o corda?

Estate significa anche sfoggiare le nostre calzature preferite: i sandali con zeppa. Tra i vari modelli di sandali di tendenza per la stagione calda, infatti, i sandali con zeppa, alti o bassi che siano, sono tra i più versatili e allo stesso tempo confortevoli. Tra le tendenze calzature di quest’anno, inoltre, troviamo decine di modelli in formato platform, realizzati in plastica o rafia. Quest’ultima non può mancare quando si parla di sandali con zeppa. Ecco dunque i modelli più di tendenza da indossare per essere comode e alla moda!

Sandali con zeppa alta: le mules

Complice la passione per l’estetica anni 2000, le scarpe mules sono tornate alla ribalta. Si tratta di calzature a ciabatta, declinabili sia in forma flat, che platform che con zeppa! Tra i sandali con zeppa alta, le mules assicurano un tocco giovanile in più e una comodità senza eguali. Per un po’ di ispirazione basta guardare quelle dell’ultima collezione Versace, o quelle dei brand di fast fashion che ne hanno riprodotti modelli simili.

Foto Asos

Sandali con zeppa bassa: le platform

A chi preferisce i sandali con zeppa bassa si rivolgono in particolare i modelli platform. Si tratta infatti di calzature rialzate di pochi centimetri che hanno solitamente la caratteristica di non far inclinare il piede. Quindi con zeppa, ma bassa! Tra i modelli più cool della stagione vi sono sicuramente i sandali con zeppa in rafia oppure i sandali platform in corda. Dal gusto a metà tra la moda minimalista e un’estetica più rustica.

Foto Zalando

E se vi piacciono gli zoccoli in legno, l’occasione di coniugare tre tendenze con una scarpa è davanti ai vostri occhi: zeppa bassa, in legno e, volendo, modello mule!

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Dopo la tendenza scarpe brutte per l’estate, non si può che cavalcare l’onda dei sandali con zeppa, in tutte le loro forme e nei tanti colori accesi che caratterizzano le tendenze moda dell’estate!