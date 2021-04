Direttamente dalle passerelle delle Fashion Weekabbiamo avuto modo di scoprire quali saranno le scarpe della primavera estate che conquisteranno i cuori di tutte le fashion addicted. Una ventata di colore e novità, dove a tornare di moda saranno le sabot dalla nuance chiara, i mocassini perfetti per tutte le occasioni, il tacco a spillo splenderà con le sue applicazioni di gioielli, e per le amanti delle sneakers spiccano tra le tendenze le scarpe da tennis. Tra i must di stagione risaltano i dettagli ricamati, più glam che mai!

I sandali con il tacco di tendenza

Un evergreen di tutte le stagioni, il tacco si indossa anche in primavera estate e si fa sempre più chic e colorato. C’è chi opta per il classico modello con tacco a spillo, chi invece decide di osare con il tacco largo, molto più ribelle e sgargiante, ma comunque super trendy. I colori sono vivaci e ispirati alla bella stagione, ma non manca il classico black & white, sempre très chic.

Tra le tendenze risalta anche il tacco dalla punta squadrata, fantasie a pois che richiamano gli anni Cinquanta e dettagli in strass. Per un look più chic e di classe, impossibile non notare i modelli di sandali con laccio alla caviglia, dettagli in fiocco o applicazioni di gioielli o pietre.

Flat shoes imperdibili per la primavera estate

Per uno stile elegante e raffinato da indossare giorno e sera, non bisogna necessariamente indossare i tacchi: grazie alle collezioni primavera estate proposte dai vari brand di moda, anche le ballerine, i mocassini e i sabot diventano le flat shoes più chic del momento!

Da indossare sotto abiti, jeans, pantaloni a vita alta e gonne, stanno bene a chiunque e, soprattutto, sono comode e pratiche da indossare, quasi quanto gli stivali di tendenza della primavera. Le scarpe minimal, specialmente se total black, sono da privilegiare per i look estivi e primaverili. Molto belli i mocassini color beige, donano eleganza e classe se indossati anche sotto un jeans o un pantalone di tendenza. Per le ballerine, invece, optate per il modello a punta.

Le sneakers più belle della stagione

Uno dei must a cui è impossibile rinunciare, le sneakers sono le scarpe più amate sia d’inverno che durante la bella stagione. Ma come le indosseremo questa primavera estate 2021? I brand di moda si ispirano sempre di più ai colori accesi e vivaci.

Le stampe animalier e zebrate diventano protagoniste della calda stagione: li ritroviamo nelle sneakers platform o nei chunky, decorati anche da glitter o strass. Molto belle da indossare con i pantaloni a palazzo, di tendenza per la primavera estate.

Foto Liujo

Le slingback, un must have della primavera estate 2021

La moda primavera estate 2021 riporta in auge le slingback, un must have della bella stagione. Da Alberta Ferretti a Chanel, le tonalità sono ispirate ai colori della terra che si sposeranno perfettamente con gli outfit di tendenza. Le slingback si differenziano dalle altre scarpe di tendenza della primavera estate perché presentano un cinturino che lascia il tallone scoperto. La punta, invece, è sempre chiusa, quindi ideale da indossare al posto dei sandali aperti in occasioni più formali. Sono indiscutibilmente un modello da indossare tutto il giorno, anche sotto un mini dress o un jeans cropped.