Per Jimmy Choo il “potere del cristallo di Luna” è sulle scarpe!

Per il suo 30° anniversario di Pretty Guardian Sailor Moon, Jimmy Choo festeggia con una capsule collection dedicata all’iconica serie manga creata da Naoko Takeuchi. Il famosissimo fumetto, diventato uno dei cartoni animati tra i più amati, parla delle avventure di Sailor Moon, guardiana della luna e delle sue magiche amiche capitanate dalla studentessa ribelle. Un fumetto che negli ultimi decenni ha conquistato milioni di fan e che fa entrare tra le scarpe di tendenza questa capsula d’ispirazione.

La collaborazione ha unito le scarpe di lusso con il mondo del manga e ha riletto lo stile delle cinque eroine in chiave glam, concentrandosi sulle calzature e ispirandosi alle loro personalità decise, entrate nella pop culture come esempio di emancipazione femminile, come sottolinea Sandra Choi, direttrice creativa di Jimmy Choo.

La capsule collection dedicata a Sailor Moon e alle sue amiche

Jimmy Choo Lancia una capsule collection dedicata a Sailor Moon – Foto Instagram @jimmychoo

Ogni scarpe è ispirata all’universo di Sailor Moon e alle cinque eroine. La capsule collection inizia con un paio di stivali elasticizzati alti fino al ginocchio pensati per enfatizzare lo spirito dinamico di Moon, dal colore fucsia, con l’aggiunta di cristalli. Poi ci sono gli stivaletti in vernice lucida con una suola platform ispirati a Sailor Mercury che è la guardiana della saggezza e protettrice del pianeta dell’acqua, per questo il suo colore distintivo è il blu, colore degli stivali la sfumatura li rende speciali.

Un paio di décolleté in vernice rosso scarlatto con tomaia appuntita e tacco a spillo rappresentano Sailor Mars, guerriera della battaglia; mentre Sailor Venus, la guardiana dell’amore, diventa l’ispirazione per un paio di scarpe arancioni, con plateau e cinturino alla caviglia, impreziosite da cristalli Swarovski. Infine, anfibi in pelle verde con suola carrarmato in gomma e tacco largo che rappresentano il carattere deciso di Sailor Jupiter, guerriera del fulmine.

Oltre ai cinque modelli di scarpe, la capsule è completata da una borsetta One Varenne Quad decorata con illustrazioni in bianco e nero di Sailor Moon e del suo innamorato, Tuxedo Kamen (Milord).