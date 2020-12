Tendenza scarpe: i modelli che indosseremo nel 2021

Il 2021 è ormai dietro l’angolo e non c’è momento migliore di questo per concentrarsi sulle nuove tendenze per l’anno che sta per iniziare. Tra le tendenze in fatto d’abbigliamento e di accessori, quella da tenere d’occhio riguarda sicuramente le scarpe.

Tra grandi ritorni, come quello degli UGG, e nuove scoperte, le scarpe saranno tra le grandi protagoniste del 2021. Alte o basse, stivaletti o sneakers, non importa. L’importante è che scegliate il paio di scarpe che vi fa sentire subito glamour e a vostro agio.

Ecco quindi quali saranno le calzature di tendenza per l’anno nuovo.

Clogs

Indossate da una vera icona di stile, Sarah Jessica Parker, le clogs saranno tra le scarpe di tendenza del 2021. Non spaventatevi, perché a differenza di quello che si può pensare questi zoccoli sono facili da abbinare e stanno benissimo con i jeans e i maxi cardigan.

Se ve ne siete innamorate e volete acquistarle, i modelli più famosi sono quelli realizzati da Birkenstock, disponibili in diversi tessuti e varianti di colore.

Stivali in gomma

Gli stivali sono un “old but gold”, non passano mai di moda e si adattano perfettamente a qualunque occasione. Tra le tendenze per il 2021, in particolare, troveremo tante versione dei classici stivali da pioggia.

Decathlon propone un modello da equitazione in gomma economico, stiloso e facile da pulire. Inoltre, gli stivali schooling del brand di articoli sportivi isolano i piedi dal freddo e assorbono il sudore.

Se invece volete rimanere sul classico e andare sul sicuro, potete scegliere uno dei tantissimi modelli proposti da Hunter. Da sempre di gran tendenza, gli stivali di Hunter sono pratici, comodi e disponili in tantissime colorazioni. Così, non vi resterà altro da fare che scegliere il vostro paio preferito e di tendenza per l’anno nuovo.

Scarpe comode e pelose di tendenza per il 2021

Gli UGG sono prepotentemente tornati di moda. In particolare, vi sarete accorte che in giro per la città sono sempre di più le donne che scelgono il modello “a ciabatta”, abbinandolo a comode tute o a jeans a sigaretta.

Le ciabatte pelose diventeranno così le scarpe must have da avere assolutamente nel vostro guardaroba per seguire le tendenze del 2021 e tenere i vostri piedi al caldo, ma con stile.

Mocassini

I mocassini sono un altro evergreen intramontabile e in questi anni sono stati proposti in tutte le salse sia dai brand low cost che da quelli di lusso. Se vi siete innamorate dei modelli con il pelo proposti da Gucci, la tendenza per l’anno nuovo virerà sui modelli più classici o con dettagli in oro e argento.

Tra i più iconici ci sono sicuramente quelli proposti da Dr. Martens. Il modello Adrian rappresenta il mocassino per eccellenza, con nappine e suola carrarmato nel puro stile del brand inglese.

Per tutte coloro che desiderano mantenere uno stile più romantico e femminile, i mocassini di Pretty Ballerinas sono la scelta ideale. Disponibili su Zalando in diverse varianti di colore, sono realizzati in pelle scamosciata con frange e fiocco sul davanti.

Foto Zalando | Pretty Ballerinas Microtina Crostina

Stringate, le scarpe maschili di tendenza per l’anno nuovo

Le stringate non mettono d’accordo proprio tutte, ma saranno tra le scarpe di tendenza per il 2021. Per il vostro stile collegiale, o da abbinare ad un tailleur per il lavoro, questo modello è perfetto per sentirsi eleganti e comode. L’anno prossimo, quindi, torneremo ad indossare fieramente queste scarpe provenienti da guardaroba maschili e ad abbinarle ai nostri capi preferiti, dalle gonne ai jeans, dai pantaloni agli abiti.

Per le donne dall’animo rock, che non vogliono rinunciare ad un plateaux importante, le Monolith in pelle firmate Prada saranno le scarpe di tendenza da avere assolutamente nell’armadio.

Foto MyTheresa | Prada – Stringate Monolith in pelle

Anche i brand di fast fashion propongono le stringate nelle loro collezioni. Tra le tante, quelle di Pull&Bear hanno una linea classica e sobria e sono perfette per tutte coloro che si vogliono approcciare per la prima volta a questo modello di calzatura.