Stivali per l'autunno? Corti e super colorati: ecco tutti i look da copiare

L’autunno è alle porte, e una delle tendenze del momento da non perdere sono proprio gli stivaletti e i boots. Non sono “impegnativi” come gli stivali lunghi, e ci coprono bene durante i primi, timidi, freddi autunnali. Gli stivaletti, campioni delle mezze misure, sono pronti per tornare in bella mostra.

Foto Getty Images | Christian Vierig

Qui abbiamo raccolto alcuni spunti per modelli, colori e look che faranno la felicità di tutte noi.

Autunno 2020: stivaletti in camoscio, con o senza lacci

Gli stivaletti, o ankle boots, sono disponibili in una varietà di materiali. Tanto per iniziare vi proponiamo dei modelli in camoscio, morbidi e avvolgenti. Da qualche anno i modelli con i lacci sono di grande tendenza, qui per esempio vediamo una delle novità della collezione Autunno/Inverno 2020 2021 di Stelio Malori. Il colore è azzeccatissimo, per via del richiamo ai toni autunnali della terra e del bosco, proprio come una moderna “Cappuccetto Rosso”.

Se votate un netto “NO” ai lacci, “ripiegate” su superfici lisce piacevoli al tatto, o con qualche minimo ricamo. I colori pastello stanno diventando sempre più frequenti e non abbiate paura degli abbinamenti, perché facilmente si adeguano ad outfit scuri o black&white.

Stivaletti alti, tutta un’altra prospettiva

Foto Getty Images | Christian Vierig

I tacchi alti aiutano la postura, e non solo. Da quei 10-12 centimetri si osserva anche il mondo da un’altra prospettiva. Probabilmente ci si sente più forti e sicure, sempre a patto che ci si riesca a camminare.

Foto Getty Images | TheStewartofNY

Stiletti stilosi o tacchi più solidi, l’altezza vuole la sua parte. Abbinateli con pantaloni skynny, camicia bianca classica e chiodo di pelle (meglio ancora se vintage). A tutto rock.

Stivaletti autunnali, il richiamo dei colori! Ma proprio tutti!

Foto Getty Images | Christian Vierig

Marrone, beige, testa di moro, ma anche giallo, e fantasie floreali. I toni della terra vengono chiamati a raccolta in autunno, ma non solo! Anche bordeau, verde oliva e blu scuro.

Foto Getty Images | Christian Vierig

Un tempo gli stivaletti erano i più fedeli compagni dei jeans, ora vengono abbinati facilmente ad abiti corti e lunghi. Se aggiungete un cappello di feltro il vostro look bohemien è assicurato.

Tronchetti neri, un passepartout per tutti i giorni

Foto Getty Images | Hanna Lassen

Sono solidi e robusti, perfetti per il look urban tra salite e discese nelle scale mobili metropolitane. I boots neri sono un classico immancabile nella stagione autunnale. Alzi la mano chi non ne ha almeno un paio!

Foto Getty Images | Christian Vierig

Abbinateli con pantaloni e jeans, ma anche con gonne lunghe e larghe o, all’opposto, strette e corte. Loro stanno bene con tutto! Guarda tutti i look migliori!