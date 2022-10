Stivali colorati: il trend dell'autunno in 10 splendidi modelli

L’autunno è un periodo meraviglioso per sfoggiare i migliori trend dell’abbigliamento e soprattutto quando si parla di calzature non c’è stagione che tenga. Le tendenze colore moda di quest’anno si fanno sentire anche in fatto di scarpe e il diktat autunnale vuole gli stivali coloratissimi da indossare con look full color o in contrasto.

Vediamo quali modelli e colori di stivali ci faranno impazzire questo mese e come possiamo abbinarli per creare outfit strepitosi e indimenticabili.

Gli stivali verde elettrico di Chiara Ferragni sono già un must

L’imprenditrice digitale ha sfoggiato nelle sue stories Instagram uno dei modelli di stivali colorati più di tendenza questo autunno: gli stivali alti cuissard. Il colore è già un must, il verde elettrico abbinato a un abito scuro chemisier come nel suo caso è perfetto per un look trendy anche per il giorno.

Foto Instagram | Chiara Ferragni – Stivali colorati autunno

Rosso passione per gli stivaletti della Gen Z

Di certo non sono in trend questa stagione, ma gli ankle boots ci piacciono sempre perché sono adatti a moltissime occasioni diverse e possono essere sfoggiati con un’infinità di look.

Foto Bershka | Stivali colorati autunno

Quelli proposti da Bershka poi ci fanno letteralmente venire gli occhi a cuoricino: rosso scarlatto e con mega plateau sono strepitosi su pantaloni a zampa e trench pastello!

Stivali Pink Bubblegum, un colore che emana carattere

Siamo state abituate a considerare il rosa il colore delle donne scialbe e senza personalità, ma la moda di quest’anno rovescia finalmente questo pregiudizio e ci mostra il lato grintoso della nuance.

Foto Blumarine | Stivali colorati autunno

Il rosa è il colore di tendenza dell’inverno e gli stivali che sfoggeremo non saranno da meno. Il modello di Blumarine è a punta con tacco a stiletto alto, indossiamolo con una borsa a mezzaluna a contrasto!

Stivaletti specchiati, come resistere?

Rimaniamo sul rosa come filo conduttore delle tendenze degli stivali autunnali, ma stavolta vi proponiamo un modello alla caviglia di Steve Madden in vernice specchiata.

Foto Steve Madden | Stivali colorati autunno

Tacco sottile e punta accentuata per questi stivaletti talmente glamour da farci girare la testa: cosa aspettiamo a indossarli con minigonna e dolcevita?

Stivali altissimi e fantasia: una combo che ci fa innamorare

Se con le scarpe voliamo in alto grazie al platform sky high, quando si parla di stivali il modello autunnale per eccellenza è altissimo e coloratissimo, proprio come quello di Isabel Marant! La maison punta non su colori shocking, ma sulle fantasie etniche…e non sbaglia.

Foto Isabel Marant | Stivali colorati autunno

Gli stivali cuissard hanno la punta arrotondata e un tacco cilindrico e ben piantato, ma è la fantasia ad arazzo a spiccare su tutto il resto: irresistibile! Scegliamoli con un minidress e una borsa in ecopelliccia.

Lo stivale si tinge di verde ed emana speranza

Abbiamo visto quelli di Chiara Ferragni, altissimi ed elettrici, ma ora ci soffermiamo su un modello più accessibile dalla nuance verde decisamente più rock. Zara lancia uno stivale al polpaccio con tomaia effetto laminato e tacco piatto, un modello dalla grinta irresistibile perfetto con look in pelle!

Foto Zara | Stivali colorati autunno

Tornano di moda le galoche, ma non sono come pensate

Prada non si lascia sfuggire l’occasione e rilancia uno stivaletto in gomma che ci fa sorridere e ci riporta al passato.

Foto Prada | Stivali colorati autunno

Un modello retrò che ricorda le galoche di quando eravamo bambini, soprattutto per il colore giallo che è il vero protagonista. Li vogliamo, subito! Per confondere le idee indossiamolo con un bustino in pelle: suuuuper glamour.

Candido ed elegante: lo stivale top dell’autunno è bianco

Gli stivali bianchi sono la tendenza dell’autunno inverno e sono tantissimi i modelli e gli abbinamenti che questa calzatura permette. Noi abbiamo scelto lo stivaletto Guess total white con platform bianca e tacco largo.

Foto Zalando | Stivali colorati autunno

Un modello sporty chic perfetto per look urban style ma anche da indossare con camicia oversize e jeans flare per tutti i giori. Abbiniamo una mega tote bag per essere ancora più cool.

Lo stivale viola conquista le passerelle autunno inverno

Il viola è il colore profondo dell’autunno, una nuance pensierosa e riflessiva ma non quando diventa protagonista della moda come nel caso degli stivali visti alla Paris Fashion Week!

Foto Instagram | Givenchy – Stivali colorati autunno

Givenchy punta su un modello che è già il must have: uno stivaletto a tubo in pelle liscia e super colorata con chiusura in metallo e lucchetti 4G in metallo con finitura argento. Come resistere?

Stivali in vernice per un look glam rock strepitoso

Rimaniamo sul colore viola che ci ha fatto innamorare, ma passiamo a un modello in vernice di Calliope con altezza al polpaccio e tomaia semi rigida. Il tacco è sottile ma non troppo alto, perfetto per essere indossato tutti i giorni, meglio ancora se abbinato a un dress leggero e a balze.