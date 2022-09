Paris Fashion week: ecco il calendario delle sfilate e gli eventi più attesi

L’ultimo dei grandi appuntamenti del mese della moda è iniziato e dopo New York, Londra e Milano è ora il momento della Paris Fashion Week, che trasformerà la capitale francese nell’incubatrice delle tendenze della prossima primavera estate.

La manifestazione si preannuncia ricchissima di show ed eventi, ma soprattutto di collezioni originali e imperdibili che sarà possibile seguire non soltanto in presenza, ma anche sul sito della Fédération de la Haute Couture et de la Mode, oltre naturalmente sui canali social delle maison partecipanti.

Tantissimi big e pochi debutti alla Paris Fashion Week

A differenza delle altre fashion week a essere protagonisti della settimana della moda parigina saranno i big come Chanel, Dior, Saint Laurent, Miu Miu, Valentino e Balenciaga tra gli altri. Pochi i debutti, tra i quali segnaliamo Victoria Beckham che quest’anno preferisce Parigi a Londra, ma anche Zimmermann e The Row.

Tra i designer giapponesi più attesi ci sono sicuramente Yohji Yamamoto, Undercover e Junya Watanabe mentre non vediamo l’ora di gustare la prima sfilata di Issey Miyake dopo la scomparsa del patron omonimo questa estate.

Foto Instagram | Paris Fashion Week calendario eventi

Inclusività e sostenibilità saranno i fondamentali di questa Paris Fashion Week che punta tutto sul green per la moda primavera estate 2022-2023. Cosa non vogliamo assolutamente perdere? Lo show Walk Your Worth di L’Oréal Paris con la sfilata delle star testimonial del marchio, su tutte Andie MacDowell ed Eva Longoria.

Vediamo allora il calendario completo delle sfilate!

Lunedì 26 settembre

17:00 – WEINSANTO

20:00 – VAQUERA

Martedì 27 settembre

10:00 – BOTTER

11:30 – MAME KUROGOUCHI

12:20 – VICTORIA/TOMAS

14:30 – CHRISTIAN DIOR

16:30 – ANREALAGE

17:30 – KOCHÉ

20:00 – SAINT LAURENT

Mercoledì 28 settembre

10:00 – COURRÈGES

12:00 – THE ROW

13:30 – UNDERCOVER

15:00 – DRIES VAN NOTEN

16:00 – CECILIE BAHNSEN

17:00 – ROCHAS

18:30 – ACNE STUDIOS

19:30 – DAWEI

20:30 – BALMAIN

Giovedì 29 settembre

10:00 – SHANG XIA

11:30 – GAUCHERE

14:00 – CHLOÉ

16:00 – LUDOVIC DE SAINT SERNIN

17:30 – RICK OWENS

19:00 – OFF-WHITE

20:30 – ISABEL MARANT

Venerdì 30 settembre

11:30 – LOEWE

13:00 – ISSEY MIYAKE

14:30 – GIAMBATTISTA VALLI

17:30 – VICTORIA BECKHAM

19:00 – YOHJI YAMAMOTO

20:30 – COPERNI

Sabato 1 ottobre

9:30 – JUNYA WATANABE

10:30 – ESTER MANAS

13:00 – VIVIENNE WESTWOOD

14:30 – HERMÈS

16:00 – ELIE SAAB

17:00 – COMME des GARÇONS

18:30 – AKRIS

20:00 – ANN DEMEULEMEESTER

Domenica 2 ottobre

11:30 – BALENCIAGA

13:00 – OTTOLINGER

14:00 – VALENTINO

16:00 – GIVENCHY

17:00 – ALTEIN

18:00 – GMBH

Lunedì 3 ottobre

10:00 – STELLA MCCARTNEY

11:00 – SACAI

13:00 – THOM BROWNE

14:30 – ZIMMERMANN

16:00 – LANVIN

17:30 – ROKH

18:30 – GERMANIER

20:00 – AZ FACTORY

Martedì 4 ottobre

10:30 – CHANEL

12:30 – A.W.A.K.E. MODE

14:00 – MIU MIU

15:30 – LOUIS VUITTON