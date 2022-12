Attivista, manifestante ma soprattutto designer, Vivienne Westwood, 81 anni, portati grandiosamente. Continua ad essere un’icona della moda dopo oltre cinquant’anni di innumerevoli sfilate mozzafiato, pubblicazioni, mostre e documentari, senza mai mostrare alcun segno di rallentamento.

È stata pioniera della moda punk negli anni ‘70, leader del New Romantic nei primi ‘80, revival di corsetti e scarpe con plateau negli anni ‘90, fino ai nostri giorni come brand di risonanza globale. Alcuni look di Vivienne Westwood sono memorabili, alcuni suoi outfit l’hanno resa un’icona di stile.

I look più iconici di Vivienne Westwood – Foto Pinterest/ vogue.co.uk

Anni 70: decennio di innovazione

Nei primi anni 70 lancia una serie di rivoluzionari esperimenti di vendita nel suo negozio, insieme a Malcom McLaren, dove proponeva capi simbolo di un atteggiamento nostalgico verso la cultura pop: abiti rock-n-roll originali degli anni ‘50 rielaborati, esposti tra arredi, dischi e riviste retrò dello stesso decennio. Il suo look era già all’avanguardia con la sua acconciatura cortissima, impensabile all’epoca per le donne.

Durante questo decennio di innovazione, Vivienne indossava costantemente tutte le sue creazioni punk, come la t-shirt in garza con la scritta “Destroy”, i cui sample sono oggi sogno di ogni collezionista e venduti nelle aste a oltre 1000 sterline.

Il rapporto con i grandi personaggi

Ha fatto scalpore quando nell’89, sulla copertina del numero di aprile della rivista Tatler, è apparsa una fotografia che la ritraeva identica alla Prima Ministra britannica, Maggie Thatcher. La stessa foto è apparsa su enormi cartelloni pubblicitari durante la London Fashion Week di quella stagione.

Nel 1992 ottiene un OBE dalla famiglia reale, e trasforma l’evento in un’occasione da ricordare. Dopo aver ritirato la sua medaglia dalle mani della Regina a Buckingham Palace, la designer si gira verso i fotografi con la sua gonna lunga e quando la gonna ruotando è salita sulla vita, tutto il mondo ha potuto vedere cosa c’era sotto, dal momento che lei aveva scordato le mutande.

Durante il Covid

Nei primi mesi di pandemia, Vivienne non ha perso occasione per scrivere incessantemente su blog e vlog sottolineando il modo in cui Madre Natura ha ripristinato la terra durante la quarantena. Nei suoi video appare in un favoloso abito verde e su di giganteschi tacchi in pieno stile Westwood.