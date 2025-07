Come spiare un cellulare da pc per la sicurezza dei tuoi figli

Quali sono le app da scaricare per spiare uno smartphone e controllarlo direttamente dal proprio pc.

Per spiare un cellulare da pc è possibile scaricare della app apposite che consentono il controllo remoto dei dispositivi mobili, è certamente un modo comodo per tenere sotto controllo gli smartphone dei propri figli, ad esempio, ma bisogna considerare il fatto che “entrare” in un telefonino di altre persone è un illecito perché comporta un’invasione della privacy e questo è perseguibile anche penalmente.

Tuttavia esistono diversi metodi legittimi per tenere d’occhio o impostare limiti d’uso sullo smartphone dei propri figli minorenni, per poterli proteggere al meglio dai rischi che possono correre navigando sul web o chattando con persone sconosciute sulle piattaforme di messaggistica, dovete sempre rispettare la normativa e chiaramente è bene avvertire che voi genitori state controllando il loro telefono.

Le app utili per spiare il cellulare dei propri figli e controllare che non corrano rischi

Ci sono diverse soluzioni efficaci che consentono di controllare un computer da remoto, spesso i tecnici che devono fare degli interventi di ripristino usano dei software che permettono loro di visionare il vostro pc anche se si trovano nel loro laboratorio.

In genere basta scaricare un programma, farli accedere con dei codici e così possono monitorare il vostro dispositivo, prezioso se siete tra coloro che possono lavorare in smartworking, alla ricerca di problemi da risolvere, ma ci sono anche delle app che si possono installare per accedere direttamente allo smartphone e consentire a voi di entrare a vedere cosa succede.

In questo modo si può visionare l’attività svolta sui social, vedere le foto caricate nella galleria o le ultime chiamate effettuate e ricevute, nonché visualizzare la geolocalizzazione precisa per poter controllare gli spostamenti di chi ha il telefonino con sé.

ScreenTime permette di filtrare le attività svolte con il cellulare dai minori e vi inoltra un report via email, mSpy consente di monitorare i messaggi e i social network ma anche le posizioni GPS e la cronologia dei browser. SpyX è uno strumento efficace e ricco di funzioni per visualizzare da remoto i dati del cellulare come chiamate, sms, foto, social, posizione e tanto altro.

Inoltre tra i software più famosi per controllare più dispositivi Android da un PC c’è AnyViewer, un’app che bisogna scaricare sul telefonino, basta configurarlo per sfruttare tutte le sue funzionalità. Invece per duplicare lo schermo del cellulare e gestirlo sul computer, invece, si usano app come ApowerMirror, SnapPea o Vysor.

Chiaramente se siete solo curiose di spiare il cellulare dal vostro pc per sapere se il vostro partner vi tradisce sappiate che non è una pratica legale e potreste incorrere in problemi di natura penale.