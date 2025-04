Consigli su come non perdere il senso del tempo quando si lavora in smart working

Chi lavora da casa tutti i giorni o ha la possibilità di fare smart working durante la settimana lavorativa, si potrebbe ritrovare a perdere il senso del tempo.

Per una buona salute mentale e fisica è importantissimo capire come organizzarsi e gestire la giornata lavorativa. Ti aiutiamo a capire come lavorare in smart working senza perdere il senso del tempo!

Lavorare in smart working senza perdere il senso del tempo: consigli da seguire

La prima regola importantissima è programmare in anticipo la giornata o la settimana lavorativa. Quindi, pianifica nel dettaglio il lavoro che dovrai andare a svolgere con le scadenze da rispettare e le varie riunioni di lavoro a cui dovrai partecipare. Dopo aver segnato tutti gli impegni che coinvolgono il tuo lavoro, potrai iniziare a organizzare al meglio la tua settimana o giornata lavorativa.

Quindi, suddividi il tutto in piccole task giornaliere andando a fare una stima delle ore di cui avrai bisogno per portarle a termine durante l’arco della giornata. Dopodiché dovrai stabilire un vero e proprio orario di lavoro come se fossi in ufficio. Lavorando da casa hai la possibilità di individuare le tue ore più produttive e concentrare proprio in quelle ore i compiti più difficili e impegnativi.

Dopo aver fatto ciò dovrai assolutamente avvisare chi abita con te: non devi essere disturbata, altrimenti rischi di procrastinare il lavoro e ritrovarti a fine giornata con metà delle task non completate. Fatto questo, per lavorare con più serenità da casa, è importante organizzare il tuo spazio e arredare una stanza come un piccolo ufficio. Decora il tuo angolo in modo da renderlo piacevole, ordinato e anche pulito, così facendo riuscirai a lavorare con più serenità in un luogo accogliente per te.

Per non perdere il senso del tempo è importante anche fare delle piccole pause. In che modo? Concediti una pausa anche per un caffè o una passeggiata all’aria aperta di massimo 20 – 30 minuti tra una task e l’altra. Così potrai rinfrescare la mente e sentirti più energica a continuare la giornata lavorativa in smart working.

Alzarsi dalla sedia, staccare per un momento e praticare attività fisica sono degli step da non sottovalutare. Il tuo benessere, sia fisico che mentale, è molto importante, altrimenti il rischio è quello di trascorrere molto più tempo davanti al computer senza riuscire a concludere il lavoro prestabilito.

Trascorrere troppo tempo davanti a uno schermo potrebbe essere dannoso, quindi trova dei momenti per staccare e dedicarti alla cura di te stessa!