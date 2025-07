Il digital detox può aiutarti ad avere uno stile di vita più sano ed equilibrato

Staccare anche per qualche ora dai dispositivi che vengono utilizzati ogni giorno, come smartphone e tablet, potrebbe aiutarti a ritrovare una serenità e tranquillità mentale. Il digital detox è sempre più diffuso, questo perché allontanarsi dai social media e da tutto ciò che riguarda il digitale, potrebbe migliorare la salute mentale. Utilizzare spesso il telefono non è benefico, anzi comporterebbe dei rischi per la salute.

Disintossicarsi dai dispositivi è un vero e proprio problema che colpisce tantissime persone di età differenti, dai più giovani agli adulti. Scopriamo insieme come poter fare digital detox e, soprattutto, i benefici di questa pratica sempre più diffusa!

Digital detox, la pratica che ti permette di ritrovare la serenità mentale (senza saperlo)

Al giorno d’oggi, la vita online sembra essere molto più diffusa rispetto a quella “offline”. Cosa significa esattamente? L’uso eccessivo della tecnologia sembrerebbe comportare diversi disagi di cui, spesso, non si è a conoscenza.

Dormire male, avere poche energie, una scarsa concentrazione ed eccessivo stress, spesso, possono essere causati proprio da uso costante dei social media e degli smartphone.

Per questo motivo, il digital detox andrebbe fatto più volte al mese, specialmente se si è consapevoli di avere una dipendenza dallo smartphone. Quali sono, quindi, i benefici del digital detox?

Innanzitutto, questo tipo di pratica serve a migliorare la qualità del sonno, infatti l’uso di dispositivi, specialmente di sera, possono interferire con il sonno a causa della luce blu emessa dagli schermi di smartphone, tablet e dispositivi vari (compresa tv). Ti sentirai più riposata e di conseguenza anche più energica, inoltre aumenterà anche la concentrazione e il benessere psicologico.

Ti renderai conto di avere molto più tempo per poter dedicarti ad altre attività, come la lettura di un libro o una chiacchiera con una persona a te cara. Molti studi scientifici hanno dimostrato come una pausa dallo smartphone può promuovere uno stile di vita più sano. Riuscirai anche a rinforzare le relazioni personali offline, senza dover necessariamente mettersi in contatto con gli altri attraverso lo smartphone.

Come fare, però, digital detox? Di seguito alcuni consigli da mettere in pratica sin da subito.

Per detox si intende disintossicarsi dai social, potresti iniziare con qualche ora per poi provare a seguire il digital detox anche per un intero fine settimana. Ti consigliamo di scegliere un giorno ben preciso e di prepararti mentalmente qualche giorno prima, quindi trova le giuste motivazioni che ti spingeranno a intraprendere questo percorso.

Cerca idee per delle nuove attività che non richiedono l’uso dello smartphone, in questo modo terrai la mente occupata. Organizza in anticipo il modo in cui andrai a trascorrere quel tempo, dopodiché dovrai impostare dei limiti sul tuo smartphone. Disattiva, quindi, le notifiche di tutti i social, se ne hai la possibilità sostituisci il tuo telefono con un modello più vecchio senza internet, in questo modo potrai essere contattata in caso di emergenza con chiamate o messaggi di testo.

Per non far preoccupare familiari e amici, avvisali in anticipo delle tue intenzioni. Se non hai un programma ben preciso, opta per una pratica di mindfulness. Basta davvero poco per poter ritrovare la propria serenità mentale e vivere offline!