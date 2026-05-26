Celebrazione degli 80 Anni della Repubblica Italiana: l’Iniziativa Speciale del Quirinale per Creare un Archivio Vivente

Ottant’anni di Repubblica in un mosaico di volti: non celebrazioni lontane, ma storie vicine. Un invito semplice, uno smartphone, e l’Italia che si guarda allo specchio senza filtri.

A volte il Paese si capisce meglio da un volto che da una parata

Una ruga, un accento, un gesto con la mano. È lì che la memoria collettiva diventa viva. Non è nostalgia. È riconoscersi. Mi torna in mente il 2 giugno a scuola, il tricolore di carta, il racconto di chi la Repubblica l’ha vista nascere o quasi. Oggi tocca a noi aggiungere un tassello.

Perché contano i volti

Nel 1946, il 2 giugno, l’Italia scelse la Repubblica con il 54,3% dei voti. Per la prima volta votarono anche le donne. Da quella scelta nacque un percorso che portò alla Costituzione, in vigore dal 1° gennaio 1948. Sono date solide, verificabili. Ma non bastano da sole a dire chi siamo oggi.

Gli anniversari funzionano se rimettono in circolo le voci

E proprio ora, per gli 80 anni della Repubblica, arriva un’idea che prova a farlo in modo diretto. La Presidenza della Repubblica, dal Quirinale, chiama i cittadini. Chiede brevi video-selfie, girati con il cellulare, per costruire un archivio vivente dell’Italia. Non un album patinato, ma un flusso di persone vere: sportivi e attrici, certo, ma anche baristi, infermiere, studenti, nonni in cortile. Volti noti e volti di tutti i giorni, insieme.

Come partecipare (in pratica)

L’invito del Quirinale è a inviare un breve contributo video, realizzato con il telefono. Nei canali ufficiali del Palazzo del Quirinale e sul sito istituzionale (quirinale.it) vengono indicati modalità e aggiornamenti. Non risultano pubbliche, al momento della stesura, specifiche tecniche dettagliate oltre alla richiesta di un video breve: per sicurezza, è bene verificare le indicazioni correnti su formati, durata, liberatorie e tutela dei minori.

Qualche consiglio utile, prima di premere “rec”

Voce chiara, rumore di fondo minimo, luce naturale sul volto. Nome, età, città. Poi una frase concreta: cosa significa per te la Festa della Repubblica. Un dettaglio che parli di te: un oggetto di lavoro, una strada del quartiere, una foto di famiglia. Tono sobrio, parole precise. Niente slogan: basta la tua storia.

Il bello è che non serve essere “personaggi”. Serve essere presenti

L’archivio vivente non cerca perfezione, cerca realtà. Un accento di montagna o una cadenza di mare valgono come una medaglia: dicono da dove parli. In fondo, è questo il patto della Repubblica: ciascuno conta, anche quando non si vede. Oggi ci si vede, e ci si ascolta. Ottant’anni dopo il 2 giugno 1946, possiamo dire a chi verrà: eravamo così, con le nostre piccole paure e le nostre grandi cure. Domani, rivedendo questi video-selfie, quale Italia riconosceremo nei nostri occhi di oggi?