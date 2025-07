Il Paradiso delle Signore, dramma Enrico: nasconde un problema di salute

Le prime indiscrezioni sulla nuova stagione de Il Paradiso delle Signore anticipano un nuovo problema per Enrico Proietti (ex Brancaccio).

Mancano ancora diversi mesi all’inizio della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. Il capitolo numero 10 della soap partirà su Rai1 a metà settembre ma dal set trapelano le prime indiscrezioni. Se la messa in onda degli episodi è in pausa, infatti, non si può dire lo stesso delle riprese: gli attori sono tornati agli studi Videa di Roma già a fine maggio, poche settimane dopo la fine della stagione 9 in tv.

A proposito di attori, il pubblico ritroverà in scena tantissimi volti storici della serie, da Vanessa Gravina nei panni di Adelaide a Roberto Farnesi in quelli di Umberto Guarnieri. Diverse anche le new entry che si uniranno al cast, di cui farà parte anche Thomas Santu, interprete di Enrico Proietti (prima Brancaccio). Stando alle prime news, anche nella prossima stagione ci saranno problemi per lui.

Il Paradiso delle Signore, spoiler nuove puntate: Enrico nasconde un problema di salute

Tra i nuovi ingressi della passata edizione de Il Paradiso delle Signore c’è Enrico Brancaccio, il cui vero cognome è Proietti. Un personaggio arrivato a Milano con mille segreti, un’identità nascosta e problemi che mettevano in pericolo la sua vita e quella dei suoi cari. Al termine della stagione 9, però, tutti si è risolto anche grazie all’intervento di Mimmo Burgio e per Enrico potrebbe iniziare un nuovo capitolo.

Le prime foto in arrivo dal set ritraggono il personaggio col camice bianco e, per questa ragione, è facile ipotizzare che finalmente Enrico potrà tornare ad esercitare la sua professione. Inizialmente, infatti, l’uomo ha nascosto il fatto di essere un medico e ha svolto il ruolo di magazziniere al Paradiso, grazie all’aiuto di Armando. Nel prossimo capitolo, Enrico sarà medico a tutti gli effetti ma un nuovo ostacolo metterà in crisi il suo lavoro.

I telespettatori ricorderanno che, sul finale di stagione, Enrico è stato ferito ad una mano, durante la colluttazione con i malviventi. Una ferita apparentemente di poco conto, alla quale il medico non presterà molta attenzione, ma la realtà sarà diversa. Gli spoiler della nuova stagione rivelano che l’incidente si rivelerà più grave del previsto e per Proietti diventerà complicato svolgere le funzioni da medico.

Enrico perderà anche la sensibilità all’arto superiore ma, stando alle anticipazioni, deciderà di tenere tutto per sé e di non rivelare nulla a nessuno, compresa Marta Guarnieri. Il medico fa ormai coppia fissa con la figlia di Umberto ma deciderà di mentire anche a lei circa la sue reali condizioni di salute. Fino a che punto riuscirà a mantenere il segreto?