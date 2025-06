Il Paradiso delle Signore 10, arriva la sostituta di Rosa? C’è un colpo di scena

Il Paradiso delle Signore si è fermato ma non completamente. Anche se la messa in onda della serie di Rai1 è stata interrotta a inizio maggio, le riprese della nuova stagione sono partite già da circa un mese. Gli amatissimi attori della soap ambientata nella Milano degli anni Sessanta sono tornati sul set, pronti a registrare i nuovi episodi in arrivo a metà settembre.

Episodi nei quali il pubblico troverà alcuni tra i volti più amati della serie, da Adelaide di Sant’Erasmo a Umberto Guarnieri, fino ai fratelli Marcello Barbieri e Matteo Portelli. Come sempre, le vicende professionali dei protagonisti si intrecceranno con quelle personali, ma che fine farà Rosa Camilli? Sul finale di stagione, la giornalista ha lasciato Milano: addio definitivo? Ecco cosa è emerso.

Il Paradiso delle Signore 10, cosa accadrà a Rosa Camilli nelle nuova stagione: le ultime indiscrezioni

Complice l’assenza della contessa Adelaide, volata a Londra per motivi di salute, Marcello si è lasciato andare alla passione con Rosa nella nona stagione de Il Paradiso delle Signore. I due amici e coinquilini si sono scambiati un gran bel bacio e, da quel momento, il loro rapporto è cambiato per sempre. E, dopo la delusione ricevuta anche da Tancredi, Rosa ha deciso di lasciare Milano e raggiungere la sua famiglia a Bologna, così da avere del tempo per sé, per riprendersi.

Per diverse settimane, l’addio di Rosa sembrava essere definitivo, a tal punto che era stato già individuato il nome della possibile sostituta. Tra le new entry nel cast della decima stagione ci sarà anche la giovane Iuliana Calcatinci, che vestirà i panni di Caterina. Sul suo personaggio non si sa ancora molto, ma in tanti avevano ipotizzato che potesse essere proprio lei a prendere il posto di Rosa come venere al grande magazzino lombardo.

Nelle scorse ore, però, Supeguidatv.it ha anticipato che Rosa tornerà a Milano nella decima stagione del Paradiso. Dopo il periodo di crisi, la Camilli deciderà di tornare sui suoi passi e non è tutto: archiviata la collaborazione professionale con Tancredi di Sant’Erasmo, Rosa sarà riammessa al Paradiso e lavorerà nuovamente con Marcello. Una vicinanza che, inevitabilmente, potrà essere pericolosa.

Ricordiamo che, al momento, Adelaide non è al corrente del tradimento di Marcello, a tal punto che deciderà di convolare a nozze con l’attuale proprietario dell’atelier. Il ritorno di Rosa in Lombardia, però, potrebbe rappresentare un grosso problema per la coppia e non si esclude che il ‘triangolo amoroso’ possa tenere banco per diverso tempo nella stagione 10 della soap.