Il Paradiso delle Signore spoiler: arriva la new entry Fulvio (che fa innamorare una protagonista)

Le riprese della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore sono partite lo scorso 26 maggio e il pubblico è già curioso di scoprire cosa sta accadendo agli studi Videa di Roma. Al momento, la trama dei nuovi episodi è ancora top secret ma sul web sono già trapelate le prime indiscrezioni, tra conferme, addii e le immancabili new entry. Anche quest’anno, infatti, ci saranno degli ingressi.

Come ogni anno, anche il capitolo decimo sarà arricchito dall’arrivo a Milano di nuovi personaggi, che si uniranno ai veterani e creeranno scompiglio nelle loro vite. Uno di questi si chiama Fulvio e sarà interpretato da un attore amatissimo dal pubblico italiano. La new entry si prepara a comparire nei nuovi episodi in arrivo a settembre e, a quanto pare, ruberà il cuore di una protagonista.

Il Paradiso delle Signore spoiler decima stagione: chi è Fulvio Rinaldi e cosa farà

Il Paradiso delle Signore è in pausa ma solo per quanto riguarda la messa in onda su Ra1. Le riprese della soap, infatti, sono già iniziate e gli attori sono tornati sul set già a maggio, pochi giorni dopo il gran finale della stagione 9. Il nuovo capitolo si preannuncia ricco di colpi di scena, con nuovi personaggi che renderanno la storia ancora più frizzante. Tra i personaggi che il pubblico avrà modo di conoscere in autunno c’è anche lui, Fulvio Rinaldi.

A prestare il volto al nuovo arrivato ci pensa Simone Montedoro, storico protagonista di Don Matteo col ruolo del Capitano Tommasi. L’attore vestirà i panni di Fulvio e, intervistato da DiPiù, ha rivelato che il suo personaggio farà perdere la testa a una delle protagoniste assolute della soap. Il nome della donna non è stato svelato, ma tutto fa pensare che Rinaldi creerà intrecci interessanti dal punto di vista amoroso. Chi resterà colpita dal suo fascino?

Le ipotesi, al momento, sono tantissime: c’è chi lo vede al fianco di Adelaide di Sant’Erasmo e chi, invece, immagina un triangolo formato da Fulvio, Enrico e Marta Guarnieri. C’è anche da capire se Rinaldi arriverà tra le fila del Paradiso o se, a contrario, sarà legato in qualche modo agli acerrimi nemici del grande magazzino guidato da Marcello e Roberto, ovvero alla Galleria Milano Moda. Nulla di ufficiale, per ora, ma quel che è certo è che il pubblico di Rai1 non vede l’ora di conoscere tutto su un nuovo personaggio che promette scintille.