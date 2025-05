Il paradiso 10, primi spoiler: tutto stravolto per Enrico, non si torna indietro

La stagione 9 de Il Paradiso delle Signore si è conclusa da poco ma è già tutto pronto per la prossima. La soap di Rai1 si ferma ma soltanto in televisione, perché le riprese del decimo capitolo partiranno già a fine maggio, come di consueto dagli studi Videa di Roma. Anche quest’anno la serie si fermerà per i mesi estivi per poi tornare regolarmente in onda a settembre, al solito orario delle 16.00.

Prima degli episodi inediti, la Rai potrebbe mandare in onda le ultime puntate della nona stagione, a partire dal 19 agosto fino all’inizio del nuovo capitolo. Del quale iniziano ad arrivare le prime anticipazioni, nonostante al momento non ci sia nulla di ufficiale. Tra i protagonisti della prossima stagione ci sarà anche Enrico, che sarà sempre più centrale nella trama. Il suo personaggio potrebbe subire una svolta clamorosa.

Il Paradiso delle Signore 10 spoiler: Enrico potrebbe cambiare vita per sempre

Enrico Brancaccio è stata una delle new entry dell’edizione numero 9 de Il Paradiso delle Signore. Un personaggio ambiguo, arrivato a Milano con tanti segreti e poche cosa da poter rivelare. Ad accoglierlo, per primo, è stato Armando, che non ha esitato ad offrirgli un lavoro da magazziniere all’interno del grande magazzino milanese. La storia di Enrico, però, si è rivelata decisamente complicata.

Il ragazzo si è presentato a Milano come Enrico Brancaccio ma la sua identità è un’altra: il suo cognome è Proietti ed è un medico che ha dovuto lasciare Roma dopo aver denunciato un latitante, ricoverato nella clinica dove lui lavorava. Una vicenda che lo ha messo nei guai e che ha messo in pericolo la sua famiglia e, soprattutto la sua bambina, dalla quale ha dovuto separarsi suo malgrado.

Tutti i problemi di Enrico, però, si sono risolti sul finale della nona stagione, grazie all’intervento di Mimmo Burgio che ha messo fuori dai giochi i malviventi intenzionati a fare del male all’uomo. Nel prossimo capitolo del Paradiso delle Signore, quindi, potremmo assistere alla rinascita di questo personaggio, che potrà finalmente vivere alla luce del sole e al fianco della sua piccola Anita e dell’amata Marta Guarnieri.

I primi spoiler sulle puntate nuove rivelano che Enrico potrebbe restare a Milano ed esercitare finalmente la sua professione di medico. Una vera fortuna per tutti, visto che è stato proprio lui a salvare la vita ad Adelaide negli ultimi episodi, trovando la cura per il suo problema al cuore. Per Enrico potrebbe essere l’inizio di una nuova vita, col passato complicato finalmente alle sue spalle.