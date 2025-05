Rosa lascia Il Paradiso delle Signore? Lo spoiler (triste) sulla nuova stagione

La nona stagione de Il Paradiso delle Signore si è conclusa da pochissimo ma i pensieri dei fan sono già rivolti al prossimo capitolo. Le riprese della stagione numero 10 inizieranno già a fine maggio, agli studi Videa di Roma, e i nuovi episodi approderanno su Rai1 a settembre, al consueto orario delle 16.00. Nuovi episodi nei quali ritroveremo tanti protagonisti delle ultime stagioni.

Al centro della trama ci sarà ancora una volta Adelaide di Sant’Erasmo, che, risolti i suoi problemi di salute, tornerà in pianta stabile a Milano. E sposerà Marcello? I primi spoiler rivelano che la contessa non solo deciderà di continuare la sua relazione con Barbieri, ma penserà anche a convolare a nozze con lui. Rosa Camilli tornerà ad inserirsi nella coppia? Ecco cosa è emerso sulla decima stagione della serie.

Il Paradiso delle Signore 10, Rosa Camilli ci sarà nella prossima stagione della soap di Rai1?

Nel gran finale della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, Rosa Camilli ha deciso di lasciare Milano. Dopo la delusione ricevuta da Tancredi di Sant’Erasmo e il rapporto con Marcello ormai incrinato, la giornalista è tornata a Bologna dalla madre, ammettendo di avere bisogno di tempo per ritrovare se stessa. Prima di lasciare la città, ha avuto un ultimo faccia a faccia con Barbieri a casa sua.

Rosa e Marcello si sono salutati con un abbraccio ma l’imbarazzo tra loro era palpabile. Dopo il bacio, qualcosa tra i due ex amici ed ex coinquilini è cambiato per sempre. Entrambi hanno continuato a pensare al loro riavvicinamento, ma le strade si sono separate, soprattutto per via della malattia di Adelaide, che ha catalizzato l’attenzione di Marcello. Tra loro è davvero finita così?

Il pubblico si chiede se Adelaide scoprirà il tradimento del suo compagno nelle nuove puntate del Paradiso delle Signore. Al momento non esistono anticipazioni ufficiali, ma nella soap è raro che i segreti restino nascosti a lungo, soprattutto se possono sconvolgere in modo così netto la vita dei protagonisti. Quanto alla presenza di Rosa, però, non ci sono notizie confortanti.

La Camilli, infatti, non figura tra i nomi dei personaggi confermati per la prossima stagione della serie e non si esclude che la ragazza possa non tornare a Milano per tutto il corso della stagione. Un addio che, se confermato, si rivelerebbe molto doloroso, soprattutto per i fan che “tifavano” per la coppia formata dalla venere e da Marcello. Al pubblico non resta che attendere notizie ufficiali per scoprire chi ci sarà e chi no nella prossima stagione della fortunata soap.