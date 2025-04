Nuova stagione Paradiso delle Signore: ci saranno anche loro, lo spoiler fa sognare

Manca sempre meno al gran finale de Il paradiso delle signore e il pubblico di Rai Uno si prepara salutare la soap per i mesi estivi. La data dell’ultima puntata della nona stagione ha subito una modifica per via della scomparsa di Papa Francesco, che ha stravolto la programmazione della recente settimana: molte trasmissioni sono state sospese per lasciare spazio a dirette e approfondimenti dedicati al Santo Padre.

L’episodio conclusivo del Paradiso delle signore era stato infatti fissato inizialmente per il 2 maggio, ma andrà in onda soltanto lunedì maggio. I telespettatori non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà nelle scene finali dell’edizione 9, ma la mente è già proiettata ai nuovi episodi. Quali dei protagonisti attuali ritroveremo nelle puntate di settembre? Una conferma importante è arrivata proprio nelle scorse ore e farà molto piacere agli appassionati della serie.

Il Paradiso delle Signore 10, gli spoiler sulla nuova stagione: chi ci sarà (ancora)

La nona stagione de Il Paradiso delle Signore sta per chiudere i battenti, ma niente paura: gli attori sono già pronti a tornare sul set a maggio, per registrare gli episodi che comporranno la decima stagione della soap, l’ottava se si considera la messa in onda in daytime. Un ritorno graditissimo dal pubblico, che, però, teme di dover fare i conti con nuovi addii tra una stagione e l’altra.

Basti pensare che, al termine della stagione 8, i telespettatori hanno dovuto salutare (per sempre?) l’amatissimo Vittorio Conti, protagonista assoluto della serie, nonché direttore del grande magazzino milanese. Dopo aver lasciato Milano per seguire Matilde all’estero, Vittorio ha affidato la gestione della casa di moda agli amici Roberto Landi e Marcello Barbieri e la buona notizia riguarda proprio quest’ultimo.

Nella stagione 10 de Il Paradiso delle Signore, troveremo sicuramente Pietro Masotti nel ruolo di Marcello, personaggio che continuerà ad essere centrale nella trama della soap. Barbieri dovrà dividersi come sempre tra i problemi professionali e quelli legati alla sfera sentimentale, alle prese col triangolo amoroso che lo vede coinvolto con Adelaide e Rosa Camilli. Ma non è tutto.

Oltre ai già confermati Vanessa Gravina (Adelaide) e Roberto Farnesi (Umberto Guarnieri), a settembre i fan ritroveranno anche Danilo D’Agostino nei panni di Matteo Portelli, fratello di Marcello. Il contabile del Paradiso proseguirà col suo lavoro al grande magazzino e il pubblico potrà sapere di più sulla storia d’amore (al momento non decollata) con Odile, la figlia della contessa di Sant’Erasmo.