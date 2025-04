Il Paradiso delle Signore spoiler: Odile gelosa, Matteo beccato con un’altra

I telespettatori de Il Paradiso delle Signore ‘tifano’ per questa coppia sin dalle prime puntate di questa stagione. Tra Matteo Portelli e Odile di Sant’Erasmo, però, non è accaduto ancora nulla di significativo. All’inizio della loro conoscenza, tra i due regnava una certa diffidenza, soprattutto da parte del contabile, ancora scottato dalla rottura con Maria Puglisi. Col tempo però qualcosa è cambiato.

Il fratello di Marcello Barbieri si è reso conto di provare qualcosa di importante per la contessina ed è arrivato al punto di decidere di dichiararsi. A bloccarlo ci ha pensato un terzo incomodo: l’arrivo a Milano di Guido Castelli, ex fidanzato di Odile, ha fatto saltare i piani di Portelli. Che, però, a sua volta farà ingelosire la figlia di Adelaide per via di alcuni atteggiamenti equivoci con un’altra donna.

Il Paradiso delle Signore, gli spoiler delle prossime puntate: Matteo vicino a un’altra donna, cosa fa Odile

Non c’è pace per Matteo e Odile, due tra gli ultimi arrivati nel cast de Il Paradiso delle Signore. Il contabile ha fatto il suo ingresso nel corso della stagione 8, mentre la figlia della contessa è apparsa nell’ultimo capitolo. Sin dall’inizio i due hanno dimostrato di avere feeling e, col passare del tempo, il loro rapporto si è intensificato sempre di più: non si tratta di una semplice amicizia.

Dopo mesi di indecisione, Portelli aveva organizzato la serata perfetta per rivelare il suo amore alla contessina, ma qualcosa è andato storto. L’arrivo di Guido Castelli ha sparigliato le carte in tavola poiché Odile sembra essere ancora legata in qualche modo al suo ex compagno. Nelle prossime puntate della soap di Rai1, però, sarà Odile ad essere invasa dalla gelosia per via di un gesto di Matteo.

Le anticipazioni degli ultimi episodi della stagione rivelano che il contabile del Paradiso si ritroverà al centro di un gossip che farà chiacchierare l’intera città. Sui giornali, infatti, saranno pubblicate alcune immagini che lo ritrarranno a Roma in compagnia dell’attrice Marina Valli, la protagonista del nuovo film di Guido Castelli: i due appariranno molto vicini e complici.

Le foto faranno il giro delle riviste di cronaca rosa e Odile non potrà fare a meno di vederle e di provare un certo fastidio nel vedere Matteo così in sintonia con un’altra donna. Per questo motivo, la figlia di Adelaide deciderà di indagare sulla questione facendo alcune domante provocatorie proprio a Marina, per cercare di capire cosa la lega davvero a Portelli.