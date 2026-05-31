Non metti i sandali perchè hai un fungo sulle unghie, ecco cosa devi fare

Unghie ingiallite, ispessite o rovinate possono diventare un disagio che va oltre l’estetica, soprattutto quando arriva la stagione dei sandali. Dietro questi segnali potrebbe nascondersi una micosi dell’unghia che richiede attenzione e cure adeguate. Molte persone evitano di mostrare i piedi durante l’estate perché si sentono a disagio per l’aspetto delle unghie. In realtà, dietro un’unghia che cambia colore o si sfalda potrebbe esserci una onicomicosi, conosciuta come fungo delle unghie, una condizione molto comune che interessa soprattutto i piedi. Si tratta di un’infezione provocata da particolari funghi che possono colpire una o più unghie e diffondersi progressivamente se non vengono trattati. Spesso tutto inizia con una piccola macchia bianca o gialla, apparentemente innocua. Con il passare del tempo, però, …

Unghie ingiallite, ispessite o rovinate possono diventare un disagio che va oltre l’estetica, soprattutto quando arriva la stagione dei sandali. Dietro questi segnali potrebbe nascondersi una micosi dell’unghia che richiede attenzione e cure adeguate.

Molte persone evitano di mostrare i piedi durante l’estate perché si sentono a disagio per l’aspetto delle unghie. In realtà, dietro un’unghia che cambia colore o si sfalda potrebbe esserci una onicomicosi, conosciuta come fungo delle unghie, una condizione molto comune che interessa soprattutto i piedi. Si tratta di un’infezione provocata da particolari funghi che possono colpire una o più unghie e diffondersi progressivamente se non vengono trattati.

Spesso tutto inizia con una piccola macchia bianca o gialla, apparentemente innocua. Con il passare del tempo, però, l’infezione può estendersi fino a provocare ispessimento dell’unghia, fragilità, dolore e alterazioni evidenti della sua struttura. Non si tratta quindi soltanto di una questione estetica: trascurare il problema può rendere più difficile il trattamento e aumentare il rischio che vengano coinvolte anche altre unghie.

I segnali che non dovresti ignorare

Le unghie dei piedi sono quelle più frequentemente colpite. Il motivo è semplice: i funghi trovano nelle scarpe un ambiente caldo e umido ideale per crescere e moltiplicarsi. Inoltre, piccoli traumi dovuti all’attività sportiva, all’uso di calzature troppo strette o a sfregamenti continui possono creare condizioni favorevoli all’attecchimento dell’infezione. Gli specialisti spiegano infatti che un’unghia già lesionata è più vulnerabile alla comparsa della micosi.

I segnali da non ignorare sono diversi. L’unghia può assumere una colorazione giallastra, biancastra o verdastra, diventare più spessa e difficile da tagliare oppure iniziare a sgretolarsi. Nei casi più avanzati può persino staccarsi parzialmente dal letto ungueale, provocando fastidio durante la camminata. È proprio in questa fase che molte persone iniziano a nascondere i piedi, rinunciando a sandali e scarpe aperte. Tuttavia, coprire il problema non lo risolve. Anzi, l’umidità trattenuta da smalti o calzature poco traspiranti può favorire ulteriormente la proliferazione dei funghi.

L’errore che peggiora la situazione

Quando si sospetta la presenza di un fungo alle unghie, il primo passo è ottenere una diagnosi corretta. Il dermatologo può osservare l’unghia e, se necessario, prelevare un piccolo frammento per analizzarlo e verificare la presenza dell’infezione. Questo passaggio è importante perché alcune alterazioni dell’unghia possono assomigliare a una micosi senza esserlo realmente. Una valutazione specialistica permette quindi di individuare il trattamento più adatto e di evitare cure inutili o inefficaci.

Una volta confermata la diagnosi, esistono diverse possibilità terapeutiche. Nei casi più lievi possono essere utilizzati smalti antimicotici, pomate specifiche e trattamenti locali, mentre nelle situazioni più estese il medico può valutare terapie differenti in base alla gravità dell’infezione. Fondamentale è anche la prevenzione: mantenere i piedi asciutti, cambiare spesso le calze, utilizzare ciabatte in piscine e spogliatoi, evitare di camminare scalzi in ambienti condivisi e favorire la traspirazione del piede sono comportamenti che possono ridurre il rischio di nuove infezioni o recidive. Anche una corretta igiene quotidiana contribuisce a proteggere le unghie e a mantenerle in salute.