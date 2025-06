Gianmarco Steri, è (davvero) crisi con Cristina? La verità in una foto

Dopo la scelta di Uomini e Donne, la coppia formata da Gianmarco Steri e Cristina Ferrara è finita al centro delle indiscrezioni per via di una presunta crisi.

Raramente, nella storia di Uomini e Donne, un personaggio è risultato così amato dal pubblico. Sia nelle vesti di corteggiatore che in quelle di tronista. Gianmarco Steri ha avuto una doppia possibilità nel programma di Maria De Filippi, sedendosi sul trono dopo il mancato lieto fine con Martina De Ioannon. Una scelta che si è rivelata giusta, quella di accettare il trono dopo, poiché il giovane romano è uscito dalla trasmissione con una nuova fidanzata.

A spuntarla è stata Cristina Ferrara, una delle corteggiatrici che aveva colpito Gianmarco sin da subito. La salernitana è stata “preferita” alla rivale Nadia Di Diodato e, oggi, si vive la sua storia con Steri a telecamere spente. Storia che, però, secondo alcune voci potrebbe essere già giunta ai titoli di cosa. Cosa sta accadendo veramente tra la coppia? Una foto risponde a diverse domande.

Uomini e Donne, cosa sta succedendo tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: spunta una foto

È tutto ok tra Cristina Ferrara e Gianmarco Steri? È la domanda che gli appassionati di Uomini e Donne si pongono maggiormente nel corso degli ultimi giorni. Una domanda che i fan della coppia hanno rivolto anche a Cristina nel corso delle sue dirette social, ma le risposte della salernitana sono risultate per molti vaghe e ‘fredde’. È davvero tutto a posto tra i due ex del trono classico o c’è aria di crisi?

A tranquillizzare i numerosi appassionati della coppia ci ha pensato un’immagine condivisa nelle scorse ore da Deianira Marzano sul suo canale ufficiale di Instagram. Nelle sue stories, l’esperta di gossip ha postato una foto ricevuta da un utente e scattata a Salerno, città di origine della Ferrara. Gianmarco ha raggiunto Cristina in Campania e i due sono stati immortalati durante una cena romantica.

Una foto che, almeno in parte, mette a tacere le numerose voci circolate negli ultimi giorni circa una presunta crisi tra i due ex volti di Uomini e Donne. Tutto è nato da una vacanza che Gianmarco ha fatto da solo, rivelatasi poi un addio al celibato di un suo caro amico. La coppia, al momento, divide il pubblico tra chi crede fermamente nel loro amore e chi, invece, appare piuttosto scettico.

Anche perché, stando alle recenti indiscrezioni lanciate da Lorenzo Pugnaloni e Amedeo Venza, Gianmarco sarebbe un serio candidato ad entrare nella casa del prossimo Grande Fratello. Al pubblico e ai fan della coppia non resta che attendere per scoprire cosa accadrà e come proseguirà la storia tra il giovane romano e la splendida Cristina.