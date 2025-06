È già finita tra Gianmarco e Cristina? Indizi e segnalazioni

Come ogni estate, Uomini e Donne è ufficialmente in vacanza e si prepara a tornare in onda a settembre, dopo il consueto stop. Uno stop che, però, non riguarda i social, dove fan e appassionati continuano a seguire le vicende e a interessarsi dei protagonisti del dating show di Maria De Filippi. L’ultima coppia formatasi nel programma è quella di Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, con la scelta trasmessa eccezionalmente in prima serata.

Una coppia amatissima dal pubblico da casa, che sin dal primo momento si è affezionata al barbiere romano, ma nelle ultime ore qualcosa sta preoccupando i fan della coppia. Prima una segnalazione, poi alcune parole dell’ex corteggiatrice hanno insinuato dei dubbi negli appassionati, che ora si chiedono: è davvero tutto a posto tra i due ex volti del trono classico? Ecco cosa è successo.

Gianmarco e Cristina, aria di crisi tra i due ex di Uomini e Donne? Cosa succede

La vera prova, lo si ripete sempre, è a telecamere spente. È lì che si gioca la vera partita e solo confrontandosi con la vita reale, le coppie nate a Uomini e Donne possono comprendere la veridicità dei propri sentimenti. Usciti dal programma, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono sembrati immediatamente complici e affiatati, ma nelle ultime ore diversi indizi stanno preoccupando i fan.

I “problemi” sono iniziati quando Alessandro Rosica ha riportato alcune immagini di Gianmarco in vacanza da solo, a Marbella, in compagnia di alcuni amici. In realtà, il giovane romano si trova lì per l’addio al celibato di un suo caro amico e questo spiegherebbe l’assenza di Cristina. Per alcuni, però, questa ‘separazione’ potrebbe significare altro e le parole di Cristina in diretta su Instagram hanno gettato benzina sul fuoco.

Nelle scorse ore, la salernitana ha deciso di fare due chiacchiere con i suoi followers attraverso una live sul suo canale social. Tanti riferimenti alla sua giornata, tra allenamento e sana alimentazione, ma pochissime parole su Gianmarco. E quando un utente le ha chiesto informazioni sulla convivenza, Cristina ha risposto con un categorico no, sottolineando come sia assolutamente troppo presto per fare un passo del genere.

Aria di crisi? I fan della coppia temono che, tra i due, possa esserci un po’ di maretta, anche se c’è da sottolineare che, al temine della diretta, la Ferrara ha confermato che tra di loro è tutto ok. Al pubblico non resta che attendere per scoprire cosa sta accadendo (davvero) tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne.