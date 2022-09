Camicia Oversize: come si abbina il capo più ricercato del prossimo autunno

Raffinata nella sua vestibilità loose, giocabile e confortevole: lontano dalle fattezze striminzite dell’immaginario fashion anni duemila, la camicia Oversize è senza ombra di dubbio l’assoluto must-have in queste ultime giornate di fine estate quanto il capo jolly dell’autunno imminente. Orlo lungo ed asimmetrico, spalle e maniche scivolate e maxi volume compongono il suo preciso identikit. Il piglio rilassato ma terribilmente chic al contempo, invece, il segreto del suo successo tra le tendenze moda dell’autunno/inverno.

È così che la camicia, elemento chiave del guardaroba di ogni donna da che il mondo è mondo, prende le distanze dal concetto che la dipinge come un capo formale, erroneamente ritenuto noioso o quasi antico offrendosi a passepartout per tutti gli outfit più stilosi da sfruttare al momento. A corto di idee? Ecco le nostre Fashion Inspo preferite.

Camicia Oversize e jeans: il basic che ci piace

Foto Pinterest | whatveewore | workwear style

L’abbinamento forse più immediato, ma non per questo scontato o banale, è quello composto dalla camicia Oversize vista accanto ad un semplice jeans. Il classico esempio di basic che vince sempre, in ogni più disparata situazione. Con sneakers di giorno, e slingback in orario serale o d’ufficio.

Camicia Oversize e shorts (anche in paillettes)

Hailey Bieber – Foto Pinterest | Kate

Ormai lo si sa: quando Hailey Bieber esce di casa vengono istantaneamente poste le basi per un nuovo trend. Qui in foto la modella ci offre un prezioso spunto circa come indossare con un certo stile la camicia over, accostandole con estrema nonchalance uno shorts in paillettes per sdrammatizzarne l’impatto. Hailey docet!

Camicia Oversize e gonna: trés chic con la longuette

Foto Pinterest | F A S H I O N

Abbinare una camicia bianca non è mai stato tanto facile: se dalle misure XXL, questa si mostra addirittura perfetta per sfoggiare una raffinata longuette. E sì, anche di giorno.