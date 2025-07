Stop improvviso per Un Posto al Sole: cambia tutto, soap sostituita

Non una buona notizia per i numerosi appassionati della soap Un Posto al Sole, la cui messa in onda sta per essere interrotta su Rai3.

L’estate è una stagione decisamente ballerina per quanto riguarda la programmazione delle principali reti tv. Diverse trasmissioni “vanno in vacanza” e la regolare messa in onda tornerà soltanto a settembre. Il pubblico ha dovuto fare i conti già con diversi stop, a partire da quello dei programmi (seguitissimi) targati Maria De Filippi, che occupano la fascia pomeridiana di Canale 5.

Anche Tradimento ha salutato i telespettatori a fine giugno e non tornerà in onda prima dell’autunno: al suo posto, Mediaset ha proposto nuovi titoli made in Turchia, che stanno ottenendo già un grande successo. A proposito di stop e sostituzioni, c’è una brutta notizia per i numerosi appassionati di Un posto al sole, la storica soap di Rai3 ambientata all’ombra del Vesuvio.

Un Posto al Sole, la soap si ferma in estate: quando lo stop e da cosa verrà sostituita

Il pubblico di Rai3 se lo starà chiedendo: Un posto al sole si fermerà nel 2025? La risposta è sì, ma lo stop non sarà molto duraturo. E, soprattutto, non sarà doloroso poiché, in sostituzione degli episodi della soap partenopea, arriverà una sorta di spin-off dedicato proprio agli abitanti di Palazzo Palladini. Una pausa a metà, insomma, durante la quale i fan potranno continuare ad immergersi nelle avventure dei protagonisti dello show.

Nello specifico, come riportato da TVBlog, la pausa di Upas inizierà lunedì 11 agosto e durerà due settimane. I nuovi episodi inediti su Rai3 ripartiranno il 25 agosto e segneranno l’inizio ufficiale della stagione numero 30 dell’amatissima serie ambientata a Napoli. Un piccolo stop durante il quale gli appassionati avranno una ‘compagna’ speciale. Che ruolo avrà Daniela Ioia?

L’interprete di Rosa Picariello prenderà il posto di Raffaele Giordano (Patrizio Rispo) e sarà la voce narrante degli episodi speciali in onda durante la pausa. Nessun contenuto inedito, ma una sorta di “meglio di”, che farà rivivere al pubblico i momenti più belli delle recenti puntate di Upas. Rosa sarà la narratrice di questo ‘viaggio’, conquistando un posto sempre più centrale all’interno della soap.

Nel frattempo, nelle prossime puntate di Un Posto al Sole in arrivo su Rai3, occhi puntati su Eugenio e Viola. La salute del primo subirà un forte peggioramento e la Bruni si mostrerà sempre più preoccupata per lui. Il legame tra i due ex sembra tutt’altro che terminato: ci saranno ripercussioni sulla storia tra Viola e Damiano? Appuntamento dal lunedì al venerdì alle ore 20.50 circa.