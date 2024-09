Non tutti la riconosceranno: oggi è un’attrice di Un Posto al Sole ed è completamente diversa

Il tempo cambia tutti ma qui si tratta di una trasformazione davvero incredibile…In pochi riconosceranno la ragazza della foto sottostante. Eppure si tratta di una delle attrici di Un Posto al Sole, la soap opera più amata e più seguita dagli italiani da ormai quasi tre decenni.

Era il lontano 1996, infatti, quando su Rai tre, all’ora di cena, andava in onda la primissima puntata di Un Posto al Sole. Già allora era ambientata a Palazzo Palladini: palazzo nobile situato in uno dei quartieri più belli di Napoli, Posillipo. Nel corso di questi questi trent’anni abbiamo visto cambiare molti personaggi.

Molti sono usciti di scena per non tornare più mentre altri sono rimasti sempre lì a farci compagnia come il simpaticissimo Raffaele Giordano oppure suo cognato Renato Poggi o ancora Michele e Silvia che, dopo una lunga separazione, sono finalmente tornati insieme.

La ragazza della foto, invece, è arrivata in seguito ma poi, per molti anni è stata lontano da Napoli e dalla tv. Qualche mese fa, però, ci ha sorpreso con un rientro trionfale che ha fatto battere il cuore a molti e ad uno in particolare…Avete capito di chi si tratta?

Un Posto al Sole: ecco chi è l’attrice della foto

La bellissima “femme fatale” bionda della foto è una delle attrici più amate di Un Posto al Sole. Nella foto è irriconoscibile…Scopriamo chi è…

Impossibile riconoscerla con questo caschetto biondo. Eppure è proprio lei, la bellissima Benedetta Valanzano che in Un Posto al Sole dà il volto al Valeria. Valeria è un personaggio controverso: o la si odia o la si ama. Un personaggio che è difficile inserire tra i buoni ma ancora più difficile vederla come cattiva.

Ha fatto parte del cast di Un Posto al Sole molti anni fa, interpretava il ruolo di una ragazza giovane e molto avvenente che faceva perdere la testa a Nico Poggi, il figlio adottivo di Renato e Giulia. Dopo essere uscita dalla soap, l’attrice ha partecipato allo show di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle.

Per molti anni Benedetta Valanzano si è dedicata alla sua vera passione: il teatro. Poi qualche mese fa il grande ritorno in scena: durante la settimana bianca, il dolce Nico si è trovato faccia a faccia proprio con Valeria, il suo grande amore adolescenziale. Da quel momento tra i due è ricominciato tutto.

Molti non vedono un futuro per questa coppia e pensano che Valeria sia solo una manipolatrice mentre altri sperano che finalmente per i due giovani questa sia la volta buona e che, dopo tanta sofferenza per la perdita di Susanna, Nico ora trovi di nuovo la felicità proprio accanto a Valeria. Come andrà a finire? Non ci resta che seguire le prossime puntate di Un Posto al Sole.