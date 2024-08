Un Posto al Sole, anticipazioni 2-6 settembre: svelato l’inganno

L’estate sta finalmente ai suoi sgoccioli. E se per molti significa abbandonare le località marittime e ritornare alla vita di sempre, per tanti altri significa una sola cosa: rivedere sul piccolo schermo i propri programmi televisivi preferiti. Se, da una parte, per il ritorno di Uomini e Donne e Grande Fratello bisogna aspettare qualche altra settimana, per le nuove puntate di Un Posto al Sole l’attesa è finalmente finita.

A distanza di due settimane dall’inizio della pausa estiva, Un Posto al Sole è pronto a ritornare in onda con nuovi episodi e trame perlopiù avvincenti ed intriganti. Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni dal 2 al 6 settembre, infatti, sembrerebbe che tra una settimana accadrà davvero l’impensabile ad un’amata inquilina di Palazzo Palladini. Un vero e proprio colpo di scena, quindi, che le lascerà un bel po’ di amaro in bocca.

Le ultime puntate di Un Posto al Sole avevano visto come protagonisti indiscussi Guido e Mariella, Rossella e Nunzio e la ‘guerra’ tra Roberto Ferri ed Ida per l’affidamento del piccolo Tommy, ma adesso sembrerebbe che tutto sta per cambiare. Nei prossimi episodi, infatti, gli occhi di tutti saranno puntati su un personaggio che, nelle ultime trame, stava vivendo uno dei periodi più belli della sua vita: non solo aveva ritrovato l’amore, ma stava realizzando – insieme a lui – uno dei suoi più grandi sogni.

Un Posto al Sole dal 2 al 6 settembre, brutto colpo per lei: è stata raggirata ed ingannata

Sembrava proprio che, insieme a Costabile, Michela avesse ritrovato la sua felicità e fosse stata in grado di dimenticare definitivamente Niko, ma a quanto pare non è affatto così. Le anticipazioni dal 2 al 6 settembre, infatti, rivelano che la giovanissima sorella di Serena scoprirà di essere stata raggirata dall’unica persona che, invece, le sarebbe dovuta essere al suo fianco in un momento così delicato della sua vita.

Michela, infatti, aveva deciso di investire i suoi risparmi nell’apertura di un parco archeologico. Un progetto decisamente invitante ed allettante, al quale – come in molti ricorderanno – aveva deciso di collaborare anche Costabile. Nelle prossime puntate, però, la giovane Cirillo scoprirà di essere stata ingannata dal suo amato. E che, addirittura, il nipote di Mariella ha utilizzato la stragrande maggioranza dei soldi della studentessa per scopi personali.

Un durissimo colpo basso, da come si può chiaramente comprendere, che spingerà Michela ad affrontare definitivamente Costabile. Inutile dire, ovviamente, che in questa ‘battaglia’ la giovane non sarà affatto da sola. Appena scoperta la verità, la studentessa riceverà tutto l’appoggio di sua sorella Serena e Filippo.