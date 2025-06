Decorare il salotto in modo creativo grazie allo shabby chic: 3 accessori da creare nel tempo libero

E tu hai sentito parlare dello shabby chic? Uno stile decorativo che nasce dal riciclo creativo del legno e di altri materiali. Un ottimo modo sia per decorare la tua casa in modo originale che per passare il tempo.

Infatti con oggetti che di norma butteresti puoi creare degli splendidi monili per il tuo salotto e per tutta quanta la tua casa in generale. Sto per svelarti come fare. Ti assicuro che non tornerai più indietro, perché la resa estetica è incredibile. Inoltre, questi oggetti sono anche molto divertenti da creare.

Decorare il salotto in stile shabby chic: 3 accessori da creare a mano

Lo stile shabby chic è sinonimo di eleganza, nostalgia e creatività. Nato dall’unione tra elementi vintage e tocchi moderni, questo stile è perfetto per chi desidera rendere il proprio salotto accogliente, personale e pieno di carattere.

Il bello dello shabby chic è che permette di realizzare molti elementi d’arredo con le proprie mani, dando nuova vita a oggetti dimenticati o recuperati nei mercatini.

Le vecchie cornici, magari rovinate o scolorite, possono diventare protagoniste nel tuo salotto. Per ottenere un effetto shabby, ti basta carteggiarle leggermente e passare una mano di vernice bianca o in tonalità pastello. Una volta asciutta, puoi usare la tecnica del “decapato” strofinando con la carta vetrata per far riaffiorare parti del legno sottostante.

Con queste cornici puoi creare una galleria a parete con fotografie in bianco e nero, stampe floreali o frasi di ispirazione scritte a mano. Bello, no? Ma non è l’unico accessorio che puoi realizzare.

I cuscini decorativi sono un must nello shabby chic, specialmente se realizzati in tessuti naturali come il lino o il cotone grezzo. Puoi cucirli facilmente anche se hai poca esperienza con ago e filo.

Scegli tonalità neutre – come avorio, grigio perla o rosa cipria – e aggiungi dettagli raffinati: merletti, bottoni in madreperla, o ricami fatti a mano.

I barattoli di vetro, le vecchie bottiglie del latte o quelle del vino possono diventare splendidi accessori shabby con pochi e semplici passaggi. Lavali accuratamente e, una volta asciutti, dipingili con vernice opaca (chalk paint è l’ideale) nelle tonalità che preferisci. Puoi poi decorarli con spago, pizzo, etichette scritte a mano o piccoli charms.

Questi contenitori possono servire come porta-fiori, candelieri, o semplicemente come elementi decorativi da posizionare su mensole e tavolini. L’effetto finale sarà rustico ma raffinato, perfettamente in linea con lo stile shabby.

Io mi diverto davvero moltissimo a creare piccoli oggetti in stile shabby chic e spero di averti fatto scoprire un mondo nuovo e che possa entusiasmarti.