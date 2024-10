Riciclo creativo del legno: lavoretti con il legno facili e fai da te

Può capitare di essere in cerca di idee fai da te riguardanti il legno, da poter mettere in pratica con il riciclo creativo. Il riciclo è una pratica che ha origini antichissime, come dimostrano alcuni scritti di Platone risalenti al 400 a.C. – periodo in cui le risorse scarseggiavano – oltre che studi archeologici dai quali è emerso come venissero riciclati materiali come il legno, per l’appunto, le ceramiche, il bronzo e altri metalli.

Si può dire, quindi, che il riciclo sia nato con l’uomo e, oggi, grazie a quello creativo è davvero possibile dare nuova vita ad oggetti che altrimenti andrebbero perduti, risparmiando e abbellendo le nostre case. Scopriamo insieme di più sul riciclo creativo del legno e sui lavoretti con il legno facili e fai da te.

Lavoretti con il legno facili e fai da te: vasi, tavolini, divani, scaffali, vassoi e portatazzine

Può capitare di avere in casa dei rifiuti di falegnameria, del legno proveniente dal giardino o delle cassette di legno, magari di quelle per la frutta. Come detto, è possibile riciclare e riutilizzare tutto per arredare casa o il giardino stesso. Come? Il legno ha delle potenzialità davvero enormi quando si parla di riciclo. Con le pedane di legno, ad esempio, è possibile realizzare dei tavolini meravigliosi sia per la casa che per il giardino: basta, infatti, pulire le pedane, passare una mano di vernice et voilà, il gioco è fatto!

Instagram에서 이 게시물 보기 Woodworking Projects | USA(@woodworkings_pro)님의 공유 게시물



Potete anche decidere di appoggiarle al muro e riporvi sopra tanti cuscini, in modo da creare un divano fai da te. Oppure, potreste riempire le cassette di frutta, semplicemente, di terra per realizzare dei vasi per piante, anche da appendere in casa se volete. Senza contare che è possibile creare una libreria, semplicemente appendendo le assi di legno – che andranno prima levigate e verniciate – per fare degli scaffali: basta, infatti, disporre i pallet uno sopra l’altro per sistemare in ordine i libri.

Inoltre, è possibile riuscire a creare un vassoio o un portatazzine, riciclando un vecchio tagliere di legno da appendere in cucina come portatazzine o da trasformare in vassoio.

Come riciclare il legno e creare oggetti fai da te: specchi, scarpiere, cucce e zucche

E non finisce di certo qui: le idee per riciclare il legno sono davvero tante e basta dare sfogo alla propria fantasia e creatività. Grazie al legno, potreste creare dei complementi di arredamento come degli specchi: basta, semplicemente, raccogliere dei rametti di legno e incollarli tutto intorno a uno specchio fino a ottenere il risultato desiderato. Potreste, inoltre, grazie alle cassette della frutta, creare delle scarpiere o dei contenitori colorati per riporre gli oggetti come le riviste o i giocattoli dei bambini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ecosapiens (@ecosapiens)



Le cassette della frutta si prestano anche a far da cuccia casalinga per cani e gatti: riponete al loro interno un morbido cuscino e il vostro amico a quattro zampe sarà molto felice. Per l’autunno, potreste realizzare anche delle zucche decorative, tagliando il legno in blocchi da dipingere con colori autunnali e da incollare, poi, l’uno sopra l’altro. Le idee, ad ogni modo, sono davvero infinite: casette per gli uccelli, appendiabiti e chi più ne ha più ne metta per una casa eco-friendly e vivace. E voi? Che idee metterete in pratica?