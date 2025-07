Il rossetto non durava mai quanto volevo ma con i segreti del make up artist ora ho una tenuta perfetta tutto il giorno

Far durare il rossetto più a lungo non è un sogno, basta seguire i trucchi degli esperti di make up per ottenere un risultato perfetto!

Per far durare il rossetto più a lungo ci sono diversi metodi efficaci svelati dai make up artist che potete provare per ottenere un risultato soddisfacente. Avere labbra rimpolpate e colorate per tutto il giorno è il desiderio di molte, con dei piccoli trucchi potrete riuscire a essere splendide dal mattino fino alla sera.

Raggiungere l’obiettivo non è poi così difficile, basta non improvvisare e seguire alcuni step utilizzando i prodotti giusti, dopo averli provati vedrete da sole la differenza! Andiamo a scoprire come riuscire a mantenere il rossetto sulle labbra per molte ore, con una sola applicazione.

Come far durare il rossetto più a lungo, i trucchi dell’esperto di make up

Siete sempre alla ricerca del rossetto che dura di più per non dover stare ogni tot a ripassarvelo sulle labbra perché, quando svanisce, vi sentite un po’ come se vi mancasse qualcosa? Questa sensazione è comune a molte ragazze, a tutte quelle che ancora non conoscono i trucchi per far durare più a lungo il rossetto.

In fondo non occorre molto, basta sapere quali sono i prodotti da utilizzare per ottenere l’effetto che volete. Prima di tutto l’utilizzo di rossetti no transfer vi può salvare nei momenti in cui le labbra sono più a rischio, vale a dire se siete invitate a un pranzo o a un aperitivo.

Infatti è molto facile che il trucco sparisca bevendo un cocktail o portando alla bocca il cibo. Anche tamponando le labbra delicatamente, se il prodotto non è stato applicato correttamente, il rischio che si trasferisca sul tovagliolo è molto elevato.

Per risolvere il problema dovete prima di tutto preparare le labbra con un esfoliante che le renderà perfettamente lisce. Il secondo passaggio riguarda l’idratazione, potete utilizzare una crema emolliente per andare a nutrire la pelle che così sarà pronta per ricevere e sostenere più a lungo il trucco scelto.

Scegliete una matita dello stesso colore del rossetto e definite i contorni delle labbra, stendete la matita anche all’interno delle labbra in modo che siano ben colorate, questa è la base da cui partire. A questo punto dovete applicare un po’ di cipria in polvere e subito dopo passare il rossetto due volte per stenderlo in modo omogeneo.

Prendete un fazzoletto di carta e tamponate il colore in eccesso dopodiché ripetete l’applicazione della cipria che andrà a fungere da sigillante. Infine stendete un altro strato di rossetto e sarete pronte per affrontare la giornata. E se volete sapere come ingrandire le labbra con il trucco date uno sguardo alla nostra guida!