Paura per la tiroide? Ecco le analisi che devi fare

Prima di correre a fare esami, ascolta il tuo corpo. La tiroide è il termostato del metabolismo: quando rallenta (ipotiroidismo), arriva la stanchezza che non passa nemmeno dopo una notte di sonno, i chili si accumulano senza motivo, le mani e i piedi sono sempre freddi, la pelle diventa secca e la memoria annebbia

Quando accelera (ipertiroidismo), si dimagrisce senza volerlo, il cuore corre, si suda anche all’ombra e l’ansia diventa compagna di ogni giorno. Se riconosci uno di questi quadri, o hai familiarità (madre, sorella, nonna con problemi di tiroide), non aspettare. Il primo passo non è un’ecografia né un agoaspirato, ma un semplice prelievo di sangue. La tiroide, se presa in tempo, si governa bene. Trascurata, può rovinare anni di benessere.

Gli esami del sangue che contano davvero: TSH, FT3, FT4 (e un consiglio sulla biotina)

Il medico di base ti prescriverà il dosaggio del TSH, l’ormone che comanda la tiroide. È il test più sensibile: se il TSH è alto, la tiroide è pigra; se è basso, è iperattiva. Ma da solo non basta. Per avere un quadro completo servono anche gli ormoni liberi FT3 e FT4, che misurano l’attività reale della ghiandola. I valori di riferimento variano leggermente da laboratorio a laboratorio, ma indicativamente: TSH tra 0,4 e 4,0 mIU/L; FT4 tra 9 e 18 pg/mL; FT3 tra 2 e 3,5 pg/mL. Attenzione a un dettaglio che molti ignorano: se prendi integratori di biotina (capelli, unghie), sospendili almeno 2-3 giorni prima del prelievo.

La biotina interferisce con i reagenti del test e può falsare i risultati, facendo sembrare normale una tiroide malata o viceversa.

Quando serve l’ecografia e l’agoaspirato (e quando invece si può stare tranquilli)

Le analisi del sangue dicono come funziona la tiroide, ma non come è fatta. Se il medico palpa un nodulo durante la visita, o se hai fattori di rischio (familiarità per tumore, esposizione a radiazioni al collo), prescriverà un’ecografia tiroidea. È un esame indolore, veloce, che mostra dimensioni, forma e caratteristiche della ghiandola. La maggior parte dei noduli è benigna e va solo monitorata nel tempo. Solo se il nodulo è sospetto (alto, irregolare, con microcalcificazioni) si arriva all’agoaspirato, l’unico esame che può distinguere un nodulo benigno da uno maligno senza bisogno di operare.

Non averne paura: è una puntura sottile che dura pochi secondi, molto più leggera di un prelievo venoso. La buona notizia è che la stragrande maggioranza dei noduli tiroidei è innocua, e i tumori della tiroide, se diagnosticati precocemente, hanno una delle percentuali di guarigione più alte in oncologia. La paura è comprensibile, ma l’unico modo per uscirne è fare gli esami giusti, senza allarmismi e senza ritardi. La tiroide non è un nemico, è un organo che ha bisogno solo di essere ascoltato. E tu, con le giuste analisi, puoi farlo.