Perché Potresti Essere Dipendente dall’Abbronzatura: Una Spiegazione Psicologica

Questo articolo esplora la “tanorexia”, o dipendenza dall’abbronzatura, sottolineando i rischi per la salute dei raggi UV e dei lettini abbronzanti, e suggerendo strategie per spezzare il ciclo.

Ti ritrovi a inseguire quella luce color miele anche quando il cielo è grigio? C’è un filo invisibile che ti porta verso il sole o il lettino, una promessa di leggerezza e controllo. A volte sembra benessere. A volte, un bisogno che bussa puntuale.

C’è chi tiene il costume un po’ più in alto per non perdere la linea chiara. Chi controlla le tracce dell’abbronzatura allo specchio dell’ascensore. Io l’ho visto anche in pausa pranzo: dieci minuti al parco, viso al sole, come una ricarica lampo. Non parliamo di vanità spicciola. Parliamo di una sensazione precisa: quando la pelle dorata c’è, ti senti meglio. Più te. Quando svanisce, qualcosa scivola via.

La cultura fa la sua parte. L’idea che “stai bene” se sei ambrato è ovunque: vacanze, feed social, complimenti sussurrati in ufficio. Ma non è solo estetica. Il punto centrale sta più in profondità, e non ha a che fare con filtri o luci buone.

Eppure il conto arriva. I raggi UV non sono neutri: i lettini abbronzanti sono classificati cancerogeni di Gruppo 1, e l’esposizione precoce ai solarium aumenta il rischio di melanoma in modo consistente. Il dato più solido? Abbronzarsi indoor prima dei 35 anni alza il rischio di circa il 59%. Non serve terrore, serve misura. E soprattutto, capire cosa stiamo davvero cercando quando ci stendiamo sotto una lampada.

Qui entra la psicologia. La dipendenza da abbronzatura ha persino un soprannome, “tanorexia”. Non è uno scherzo: gli UV stimolano il rilascio di endorfine, gli “ormoni della felicità”. Alcuni studi su grandi utilizzatori di lampade hanno mostrato che bloccare i recettori degli oppioidi riduce il desiderio di UV e può provocare sintomi lievi di astinenza. Tradotto: il corpo registra la luce come una ricompensa. Arriva un po’ di dopamina, ti senti meglio, e il cervello memorizza il percorso.

Ecco il circuito: segnale, azione, premio. Il segnale può essere uno scroll di foto estive. Oppure la pelle che “impallidisce”. L’azione è la sessione di abbronzatura artificiale o il sole di mezzogiorno. Il premio è immediato: umore su, complimenti, la percezione di “salute”. Il ciclo si chiude. E presto si riapre.

Quando l’abbronzatura diventa un bisogno

Il campanello suona quando aumenti la frequenza nonostante scottature o richiami medici; rinunci ad attività per “non perdere colore”; senti irritazione o ansia quando la tintarella cala; giustifichi tutto con la vitamina D, anche se basterebbero brevi esposizioni o la dieta per coprirla.

Non ci sono dati certi su una soglia universale. Ma se l’urgenza guida più della scelta, vale fermarsi un attimo.

Come spezzare il circuito senza spegnerti

Cambia il segnale. Smetti di misurare il colore con il telefono; nota invece energia, sonno, tono d’umore. Sposta la ricompensa. Sostituisci i lettini con autoabbronzanti di qualità o make-up luminoso: sicuri per la pelle e appaganti per lo specchio. Riduci l’intensità. Se prendi sole, evita le ore centrali, usa SPF alto, preferisci sessioni brevi e regolari. Allena il corpo a premi alternativi: camminate veloci, musica, docce fresche. Danno micro-dosi di benessere senza UV. Se l’impulso è forte, parla con un/una professionista. Tecniche di gestione delle abitudini e del rinforzo funzionano anche qui.

Se ti riconosci, non c’è colpa. C’è un cervello che ama le scorciatoie e una società che celebra il rame sulla pelle. La domanda è un’altra: quale luce vuoi davvero mettere addosso ai tuoi giorni? Forse non serve un sole spietato. Forse basta scegliere il calore giusto, quello che dura anche quando l’estate finisce.