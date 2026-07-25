Croissant fatti in casa, più buoni di quelli del bar

Preparare i croissant fatti in casa è una soddisfazione unica: fragranti fuori, soffici e sfogliati all’interno, conquistano al primo morso e regalano una colazione degna della migliore pasticceria. I croissant fatti in casa sono il sogno di chi ama iniziare la giornata con una colazione speciale. La loro caratteristica sfogliatura, ottenuta grazie a una lavorazione paziente dell’impasto e del burro, permette di ottenere un risultato incredibilmente leggero e fragrante. Anche se richiedono qualche passaggio in più rispetto ad altri dolci lievitati, il risultato finale ripaga ampiamente il tempo dedicato alla preparazione, con croissant dorati, profumati e dal gusto autentico. La vera differenza rispetto ai prodotti acquistati sta nella qualità degli ingredienti e nella possibilità di gustarli appena sfornati. Burro di …

Preparare i croissant fatti in casa è una soddisfazione unica: fragranti fuori, soffici e sfogliati all’interno, conquistano al primo morso e regalano una colazione degna della migliore pasticceria.

I croissant fatti in casa sono il sogno di chi ama iniziare la giornata con una colazione speciale. La loro caratteristica sfogliatura, ottenuta grazie a una lavorazione paziente dell’impasto e del burro, permette di ottenere un risultato incredibilmente leggero e fragrante. Anche se richiedono qualche passaggio in più rispetto ad altri dolci lievitati, il risultato finale ripaga ampiamente il tempo dedicato alla preparazione, con croissant dorati, profumati e dal gusto autentico.

La vera differenza rispetto ai prodotti acquistati sta nella qualità degli ingredienti e nella possibilità di gustarli appena sfornati. Burro di qualità, una lunga lievitazione e una corretta sfogliatura sono gli elementi fondamentali per ottenere cornetti dal gusto ricco e dalla consistenza irresistibile. Possono essere gustati semplici oppure farciti con marmellata, crema, miele o cioccolato, diventando protagonisti della colazione o della merenda.

Ingredienti della ricetta

500 g di farina di forza.

250 ml di latte tiepido.

60 g di zucchero.

10 g di lievito di birra fresco.

1 uovo.

60 g di burro morbido per l’impasto.

250 g di burro freddo per la sfogliatura.

1 cucchiaino di sale.

1 tuorlo e un cucchiaio di latte per spennellare.

Zucchero a velo facoltativo per decorare.

Procedimento passo passo della ricetta

Sciogliete il lievito nel latte tiepido insieme a una piccola parte dello zucchero.

Versate la farina in una ciotola capiente e unite il latte con il lievito, lo zucchero restante, l’uovo e iniziate a impastare.

Aggiungete il burro morbido poco alla volta e infine il sale, continuando a lavorare fino a ottenere un impasto liscio ed elastico.

Coprite l’impasto e lasciatelo lievitare fino al raddoppio del volume.

Nel frattempo stendete il burro freddo tra due fogli di carta da forno formando un rettangolo uniforme e riponetelo in frigorifero.

Stendete l’impasto lievitato, racchiudete il panetto di burro al centro e iniziate la sfogliatura eseguendo le classiche pieghe, facendo riposare l’impasto in frigorifero tra una piega e l’altra.

Dopo l’ultima piega stendete l’impasto fino a ottenere uno spessore sottile.

Ricavate dei triangoli e arrotolateli partendo dalla base fino alla punta, dando la classica forma a mezzaluna.

Disponete i croissant su una teglia rivestita di carta forno e lasciateli lievitare nuovamente fino a quando saranno ben gonfi.

Spennellate la superficie con il tuorlo mescolato al latte.

Cuocete in forno preriscaldato a 180 °C per circa 20-25 minuti, fino a ottenere una superficie ben dorata.

Lasciate intiepidire e, se desiderate, completate con una leggera spolverata di zucchero a velo oppure farciteli dopo la cottura.

I croissant fatti in casa sono una delle preparazioni più apprezzate dagli amanti della pasticceria. La loro consistenza sfogliata, il profumo intenso del burro e la morbidezza interna li rendono davvero speciali, tanto da risultare, per molti, ancora più buoni di quelli del bar. Prepararli richiede tempo e attenzione, ma ogni fase della lavorazione contribuisce a creare un risultato finale di grande qualità. Una volta sfornati, saranno perfetti da gustare ancora tiepidi, accompagnati da un cappuccino o da una tazza di tè, trasformando una semplice colazione in un momento di autentico piacere.