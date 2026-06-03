Viaggio in Treno tra Mare e Montagna: Scopriamo i Borghi Toscani con i Bambini

Scopri la Toscana in treno: un viaggio affascinante tra mare e montagna, ideale per famiglie. Un itinerario semplice e coinvolgente che unisce spiagge sabbiose, città storiche e verdi mont

Un binario corre tra salsedine e castagni. I bambini incollano il naso al finestrino. Il treno cambia luce, da blu mare a verde bosco. In Toscana, il viaggio è già vacanza.

Chi ha provato un viaggio in treno con i piccoli lo sa: niente code, niente parcheggi, tempi chiari. La Toscana offre un gioco prezioso: mettere in fila mare e montagna nella stessa giornata. Qui racconto un percorso semplice, testato con zaini leggeri e biscotti nello scomparto. Il centro della storia arriva dopo. Prima, lasciamo che il paesaggio faccia il suo lavoro.

Un itinerario costa–monti che funziona

Si parte da Pisa Centrale. In 20 minuti si arriva a Viareggio. La spiaggia è profonda e sabbiosa. Al mattino, l’aria è gentile. Se il sole picchia, c’è la Cittadella del Carnevale con i carri giganti e il laboratorio delle maschere: ideale per mani curiose.

Dopo pranzo, si rientra. Il regionale per Lucca impiega circa 25–30 minuti. Le mura sono un anello verde lungo 4,2 km. Si gira in piano, con passeggini senza sforzo. Le fontanelle salvano sempre. Nella bella stagione, l’ombra dei tigli è una benedizione.

Ora la curva che non anticipavo ai bambini: da Lucca si sale sulla ferrovia Lucca–Aulla. È lenta, ma racconta. In 60–80 minuti si arriva a Barga-Gallicano o a Castelnuovo di Garfagnana. La Garfagnana appare tra gole e ponti. A Barga, una navetta locale porta in centro in 10–15 minuti. Il Duomo guarda le Apuane, il gelato sa di pausa vera. A Castelnuovo, la passeggiata verso la Fortezza di Mont’Alfonso è breve e aperta, con prati dove correre.

Tempi realistici per chi viaggia con figli: Pisa–Viareggio 20 min. Viareggio–Lucca 25–30 min. Lucca–Barga-Gallicano 60–70 min; Lucca–Castelnuovo 75–90 min. Gli orari cambiano in base ai lavori sulla linea: controllate il giorno prima e la mattina stessa. In estate, alcune corse hanno aria condizionata più “creativa” del solito: acqua e cappellini non sono un optional.

Se cercate qualcosa di speciale, tenete d’occhio il Treno Natura nel Senese. Sono convogli storici che attraversano la Val d’Orcia in date selezionate. Biglietti limitati, calendario stagionale, esperienza forte per chi ama il fischio a vapore.

Consigli pratici per famiglie in treno

Biglietti: sui regionali, di norma i bimbi fino a 4 anni viaggiano gratis senza posto. Tra 4 e 12 anni ci sono sconti. Le regole possono variare: verificate sul sito ufficiale prima di partire. I biglietti cartacei vanno convalidati; quelli digitali si attivano in app.

Carrozza giusta: cercate la carrozza accessibile. I treni “Jazz” e “Pop” hanno spazi per passeggini e bagagli compatti.

Stazioni amiche: a Pisa, Lucca e Viareggio ci sono ascensori. In alcune fermate minori restano solo sottopassi e scale.

Ritmo: mattina presto mare, pomeriggio tardo monti. Così evitate le ore calde e sfruttate le ombre dei castagneti.

Giochi semplici: adesivi, un libro leggero, il “conta gallerie”. Funziona sempre.

Alternative valide: la Porrettana da Pistoia a Porretta Terme per l’Appennino; da Arezzo il trenino del Casentino verso Stia e Pratovecchio; la Tirrenica verso la Maremma, con tappe come Castiglioncello e Orbetello.

Non tutto è prevedibile. A volte il regionale si ferma tra i campi e il vagone odora di resina. È lì che i bambini zittiscono lo schermo e ascoltano. Mare alle spalle, montagna davanti: due azzurri che si inseguono sul vetro. Quale suono vi resterà addosso, il richiamo dei gabbiani o il rintocco lontano di una campana?