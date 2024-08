Come ingrandire le labbra con il trucco: i segreti dei make-up artist

Vorresti labbra più piene e carnose senza interventi invasivi? Le tecniche di trucco e i prodotti da scegliere per ottenere questo risultato in modo naturale.

Alzi la mano chi di voi non ha mai sognato labbra piene e voluminose: è un desiderio comune a tantissime donne. Per raggiungere questo obiettivo esistono alcuni trattamenti estetici specifici come i filler, ma anche il trucco può offrire una soluzione immediata e, sopratutto, non invasiva. I make-up artist conoscono diverse tecniche per creare l’illusione di labbra più grandi utilizzando alcune tecniche e prodotti.

Con un po’ di pratica chiunque può ottenere labbra più piene e voluminose senza bisogno di interventi. I segreti dei professionisti, uniti a suggerimenti pratici, possono trasformare il tuo look e darti la sicurezza di sfoggiare labbra da sogno ogni giorno. In questo articolo ti sveliamo tutti i trucchi per ottenere labbra più carnose e dall’effetto wow!

Labbra più piene con il trucco: la preparazione

La prima regola per un trucco labbra perfetto è preparare adeguatamente la superficie: l’esfoliazione è fondamentale per eliminare le cellule morte e rendere le labbra lisce e morbide.

Puoi usare uno scrub specifico per labbra o un esfoliante fatto in casa, ad esempio mescolando zucchero e miele. Dopo aver esfoliato è essenziale idratare le labbra con un balsamo nutriente. Questo passaggio è necessario per evitare che il rossetto o la matita si depositino nelle pieghe, compromettendo il risultato finale.

Crea una base uniforme

Il trucco è fatto di dettagli, e anche piccoli accorgimenti possono fare la differenza. Una tecnica utilizzata spesso dai make-up artist per far apparire le labbra più piene e voluminose è l’applicazione di un correttore o di un fondotinta su tutta la superficie delle labbra.

Questo step serve a neutralizzare il loro colore naturale, permette di ridisegnarne i contorni e di far risaltare meglio il colore del rossetto scelto. Serve inoltre a creare una base omogenea su cui lavorare: il colore del rossetto così apparirà più vibrante e durerà più a lungo.

Come usare la matita per ingrandire le labbra

La matita per le labbra è uno degli strumenti più potenti per creare l’illusione di labbra più piene. I make-up artist consigliano di scegliere una matita che sia dello stesso colore del rossetto o di una tonalità leggermente più scura. Per un effetto naturale, disegna il contorno delle labbra leggermente al di fuori della linea naturale, facendo attenzione a non esagerare, soprattutto nella zona dell’arco di Cupido.

Un trucco molto utile è sfumare leggermente la matita verso l’interno delle labbra, creando un effetto ombreggiato che dona profondità.

Le labbra non sono sempre perfettamente simmetriche, e la matita serve anche a correggere piccole asimmetrie. Utilizzando una matita labbra puoi ridisegnare i contorni in modo da bilanciare eventuali differenze tra il labbro superiore e quello inferiore. L’importante è mantenere la naturalezza del risultato, senza creare contorni troppo distanti dalla forma originale delle labbra.

Un altro segreto dei make-up artist per labbra più piene è quello di utilizzare un correttore intorno ai bordi dopo aver applicato il rossetto. Questo trucco serve a pulire eventuali sbavature e a definire meglio i contorni, rendendo le labbra più precise e, di conseguenza, più visibili e piene.

Rossetto, i colori da scegliere e come applicarlo per un effetto labbra più piene

Passiamo ora alla scelta del rossetto: per un risultato ottimale devi considerare sia il colore che la texture. Non tutti i colori di rossetto hanno lo stesso effetto sulle labbra. I toni chiari e luminosi, come il rosa, il nude o il pesca, tendono a far apparire le labbra più grandi rispetto ai colori scuri, come il rosso borgogna o il viola scuro, che invece tendono a rimpicciolirle. I make-up artist suggeriscono di scegliere colori che riflettano la luce e di evitare i toni troppo opachi se si desidera un effetto volumizzante.

Anche la texture è importante: i rossetti matte possono definire le labbra, ma spesso tendono a farle apparire più sottili. Per un effetto volumizzante, i make-up artist suggeriscono di optare per rossetti cremosi o satinati, che danno alle labbra un aspetto più pieno.

Se preferisci un rossetto matte, puoi applicare un gloss trasparente solo al centro delle labbra per ottenere comunque un effetto labbra più piene e voluminose. Un trucco per far durare il rossetto più a lungo? Una spolverata di cipria trasparente aiuta a fissarlo e a evitare che sbavi.

La tecnica dell’ombreggiatura

L’ombreggiatura è una tecnica avanzata, ma estremamente efficace, per dare l’illusione di labbra più piene. L’effetto ombré, molto popolare nel mondo del make-up, è una tecnica che prevede la sfumatura di due o più colori per creare un effetto di profondità e volume.

Dopo aver contornato le labbra con la matita applica un rossetto di una tonalità più scura sugli angoli esterni delle labbra, sfumandolo verso il centro.

Poi, applica un rossetto più chiaro o un gloss solo al centro delle labbra. I make-up artist raccomandano di sfumare bene i due colori con un pennellino o semplicemente tamponando con le dita per evitare stacchi netti e mantenere un effetto naturale. Questo contrasto tra scuro e chiaro crea un effetto 3D e rende le labbra visivamente più grandi e piene.

Il potere dell’illuminante

Un altro trucco dei professionisti è l’utilizzo dell’illuminante: applicarne una piccola quantità sull’arco di Cupido e appena sotto il centro del labbro inferiore può creare un effetto ottico di labbra più carnose.

L’illuminante riflette la luce, attirando l’attenzione su queste aree e creando un effetto di rilievo. È importante però non esagerare, per evitare un effetto troppo artificiale.

I prodotti da utilizzare per labbra più piene

Sul mercato esistono diversi Lip Plumper, ovvero prodotti specifici per volumizzare le labbra, come sieri, balsami o gloss che promettono un effetto rimpolpante.

Questi prodotti contengono ingredienti come la menta piperita o la cannella, che stimolano la circolazione e fanno gonfiare leggermente le labbra. Sono un’ottima opzione da usare prima di applicare il trucco per potenziare ulteriormente l’effetto desiderato.

L’importanza degli strumenti per truccare le labbra

Per ottenere labbra piene e voluminose è importante anche utilizzare gli strumenti giusti per il trucco. Un pennellino è essenziale per applicare rossetto e gloss con precisione, soprattutto quando si utilizzano tecniche come l’ombreggiatura o il contouring. Anche una spugnetta o un pennello per sfumare la matita sono strumenti indispensabili per ottenere un risultato professionale.

Per perfezionare l’arte del trucco labbra è fondamentale la pratica. Provare diverse tecniche e prodotti ti permetterà di scoprire quali funzionano meglio per te. Non avere paura di sperimentare e di adattare i consigli dei professionisti alle tue caratteristiche personali. Ogni viso è unico, e il trucco dovrebbe sempre valorizzare la tua bellezza naturale.