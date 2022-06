Filler? No grazie: labbra a tutto volume grazie ai migliori Lip Plumper in circolazione

Labbra piene, rimpolpate e dal volume esagerato non solo rappresentano da sempre l’oggetto del desiderio per molte donne, ma sembrano anche essere i tratti comuni dei look più in dell’estate 2022. Le tendenze labbra del momento sono decise più che mai ad attirare l’attenzione su di sé, portando a galla, per l’occasione, vecchi amori quali quello per l’Overlining e l’insostituibile gloss anni 2000, con un irresistibile effetto Juicy Lips, super glamour e seducente.

Ed è proprio a questo che si deve il recente, grande successo dell’universo Lip Plumper: l’ascesa verso l’apice in fatto di trend ha nettamente subito l’accelerata con il lento -ma temporaneo- eclissarsi dei finish matte in favore di formule ben più idratanti, spingendo i maggiori beauty brand a sfoderare le loro proposte in quanto a gloss volumizzanti. Vediamone insieme alcune, dalle classiche sino alle ultime uscite!

Too Faced: Lip Injection Extreme

Apriamo le danze con probabilmente uno dei massimi best seller del brand: Lip Injection Extreme di Too Faced è senz’altro uno dei prodotti maggiormente noti nel suo genere, costantemente oggetto di molteplici e continue sperimentazioni da parte dello stesso, che ne propone in più e più versioni. Applicabile sia di giorno che di notte, rilascia un effetto rimpolpante visibile, istantaneo e a lunga durata.

Sin dai primi istanti le labbra ritrovano nuovo turgore, apparendo piene ed ultra pigmentate grazie alla stimolazione del microcircolo esercitata dal mix di vitamina E, collagene e Spugna Marina Disidratata.

Il prodotto si stende sulle labbra come un semplice gloss trasparente, regalando delicati riflessi luminosi e fornendo un effetto idratante profondo. E niente paura: il lieve pizzicore che si avverte indica quanto la magia si stia compiendo con successo!

KIKO Lip Volume

Una delle migliori proposte di Kiko è invece questa crema perfezionatrice effetto volumizzante: mentre nutre ed idrata, ravviva il naturale colore delle labbra con una piacevolissima sensazione di freschezza. La sua formula è arricchita con estratto di semi di sesamo e sfere di acido ialuronico, responsabili del brillante effetto volume. La texture risulta densa, morbida ed avvolgente fondendosi alle labbra con grande facilità.

NABLA: Viper

Arriviamo a Viper Lip Plumper, il celebre balsamo volumizzante di Nabla che promette di enfatizzare le labbra: il risultato risulta visibile nel giro di pochi minuti, accompagnato da un rossore naturale indotto dagli ingredienti di origine naturale al suo interno, i quali forniscono un effetto rimpolpante immediato, ma anche a lungo termine. La texture è fluida, corposa e favorisce un’azione emolliente, nutriente ed antiossidante.