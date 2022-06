Gloss mania: tutto ciò che c’è da sapere sulla tendenza labbra del momento

Focus sulle labbra, grazie: secondo le ultime tendenze make-up, questa estate sono proprio loro ad essere -finalmente- sotto le luci della ribalta. Luci puntate che, complici, liberano un bagliore senza eguali incontrando i finish glossati di cui sono vestite.

D’altronde che gli anni novanta/primi duemila siano tornati a bussare con vigore alla nostra porta non è più una novità, c’era da aspettarselo. Abbiamo dovuto riaffrontare tutta una serie di vecchie ruggini, è vero, ma c’è anche del positivo: figlio del Nostalgic Revival che ha sferrato il suo colpo di coda alla moda degli ultimi tempi, riaffiora ora il lipgloss portando una generosa dose di glamour tra i beauty trend vigenti.

Dal sapore un po’ “Barbie Girl“, le Juicy Lips hanno avuto un impatto tanto potente dal convincere praticamente chiunque ad accantonare, almeno momentaneamente, i rossetti matte che regnavano sovrani oramai da tempo, facendo strage di cuori tra celebrities e make-up addicted. Tutta colpa delle icone pop che hanno fatto la colonna sonora della nostra infanzia/adolescenza? Sarà, eppure ora come ora è impossibile -e vietato- non possedere almeno un gloss tra i prodotti make-up dell’estate.

Ma, se quest’ultimo ritorno non è il peggiore dei mali, è anche vero che attorno ad esso gravitano tutta una serie di dubbi e perplessità. Sciogliamone qualcuno!

A cosa serve il gloss

Croce e delizia per -quasi- ogni donna, il gloss vanta dalla sua il grande merito di conferire intensa luminosità alle labbra esaltandole in tutta la loro bellezza ma, soprattutto, grazie al suo effetto specchio regala otticamente un volume inaspettato. Va da sé che questo sia un lusso di cui è difficile privarsi, nonostante alcune formule risultino particolarmente appiccicose o poco durevoli.

Come si mette il lucidalabbra

Proprio come un normale rossetto scintillante, il lucidalabbra si stende sulle labbra a partire dal centro del labbro superiore sino alle estremità, per poi passare a quello inferiore. Tramite annesso applicatore o pennellino poco importa: sfoggiato da solo oppure come top coat, enfatizzerà la bocca tramite cangianti ed irresistibili giochi di luce.

Come far durare di più il lipgloss?

Tutto magnifico, ma come protrarne l’effimera durata? Il trucco sta nell’avere labbra ben idratate -siano lodati burro cacao e balsami- e contornarle con una matita, dello stesso tono o di qualcuno più scuro proprio come la tendenza Overlining prevede, completando il tutto con una dose non eccessiva di prodotto. Non preoccuparti dei bordi: il gloss tenderà a muoversi verso di essi, e così eviterai antiestetiche fuoriuscite.

Il Lip Plumper gonfia davvero le labbra?

Alcuni lucidi non si limitano soltanto a rimpolpare visivamente ma, arricchiti con attivi particolari e sostanze irritanti quali peperoncino, menta piperita o zenzero, innescano l’inevitabile reazione delle labbra che appaiono subito volumizzate. Quindi sì, i Lip Plumper funzionano davvero, ma garantiscono un effetto solo momentaneo!