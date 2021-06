Prodotti multiuso e palette complete: il makeup dell'estate

Il makeup dell’estate deve essere veloce, facile da fare e super luminoso: il caldo, i viaggi, la voglia di stare all’aperto richiedono prodotti che si adattino a noi, dall’applicazione semplice e resistenti.

Per questo motivo, l’ideale sono i prodotti multiuso, che possono essere applicati su guance, occhi e labbra (come insegna la #PeachesMakeupChallenge) o le palette complete di ombretti, blush e illuminanti, per creare look completi con un’unica soluzione.

I prodotti makeup più pratici da portare in viaggio quest’estate

Il beauty case estivo deve essere per forza leggero: se già con shampoo e balsamo solidi possiamo recuperare spazio e peso, i trucchi devono fare il resto.

Abbiamo selezionato i migliori prodotti makeup dell’estate, perfetti per più usi e facilissimi da applicare.

Cocunat: la palette All in one e i Cheek Boost

La linea C.NoMakeUp del marchio ecobio Cocunat propone trucchi pensati per creare un look completo in pochissimi minuti. Della gamma, quest’estate non si possono non avere la palette All in one e i Cheek Boost.

La prima è composta da ombretti, illuminanti e fondotinta in polvere da modulare e usare a piacere per tutto il viso e il formato è praticissimo, i secondi sono dei blush liquidi luminosi da usare su guance, occhi e labbra, perfetti per un makeup coordinato e velocissimo.

Charlotte Tilbury: Look of love

L’ultimissimo lancio dell’amatissima casa inglese rappresenta in pieno lo spirito del makeup del 2021: un prodotto unico per tutto il viso, super pigmentato e dai colori morbidi.

Le sette tonalità nude rosate di Look of love, nel pieno dello stile del brand, possono essere utilizzate su tutto il viso per un look estivo elegante e on trend.

Milk Makeup: Lip et Cheek

Lip et Chick è il prodotto must have di Milk Makeup: da anni, è il prodotto multiuso più amato per la sua pigmentazione e costruibilità. Infatti, può essere stratificato in maniera molto semplice, come è semplice sfumarlo in maniera omogenea. Da avere anche in più colorazioni da mixare tra loro.

Espressoh: SWEETandSOUR

Il brand italiano Espressoh punta molto sui prodotti multiuso capaci di adattarsi a più stili e incarnati possibili e lo dimostra la palette SWEETandSOUR, che può essere utilizzata non solo sugli occhi, ma anche per fare sculpting e illuminare il viso. Tre marroni, uno scuro, uno sul rosso e uno freddo, e un bianco glitterato freddo per bilanciare: tutto quello che ci serve per un look completo.

Febty Beauty: Match Stix

Disponibili sia opachi che shimmer, i Match Stix di Fenty sono il prodotto multiuso per eccellenza. Si possono usare su viso, occhi e labbra: sono facili da trasportare perché magnetici, quindi se ne possono scegliere 2 o 3 per creare un look completo e averli sempre con sé senza perderli. L’ideale è una shade del colore della pelle, una per fare sclupting, una luminosa e una colorata.