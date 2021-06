L’estate è finalmente arrivata! Tempo di bagni al mare e tuffi in piscina e per essere sempre al top anche a contatto con l’acqua non può mancare un buon prodotto waterproof.

Per un makeup sempre al top

Il trucco waterproof è infatti un make-up resistente all’acqua, in grado di garantire una resistenza molto più efficace rispetto ai prodotti tradizionali. Dal mascara al fondotinta, ogni prodotto beauty è declinato nella versione waterproof, perfetto per sfoggiare un trucco impeccabile anche nelle situazioni più bagnate.

La durata di questi prodotti li rendono adatti anche quando abbiamo necessità che il nostro trucco duri tutti il giorno, ad esempio se abbiamo una cena importante post lavoro, o vogliamo essere cool in palestra, o ancora durante lunghe cerimonie, come un matrimonio.

Utilizzando un trucco waterproof avremo la certezza che il nostro makeup rimarrà perfetto anche dopo diverse ore, senza doverlo ritoccare.

Ecco qualche consiglio sui migliori prodotti waterproof da sfoggiare questa estate!

NYX, il primer perfetto per ogni occasione

Ogni makeup che si rispetti parte sempre da un ottimo primer! Pe un trucco estivo che duri più a lungo, il primer occhi NYX è l’alleato vincente. Grazie alla sua formula trasparente permette di aumentare la durata del nostro ombretto rendendolo waterproof, prevenendo qualsiasi sbavatura. Per un effetto bagnato ma impeccabile!

Foto Amazon | NIX Professional Makeup Proof it!

Il fondotinta L’Oreal per un effetto naturale

Per renderne uniforme e luminoso l’incarnato della nostra pelle, l’Accord Parfait di l’Oreal è il prodotto giusto. Arricchito con acido ialuronico, questo fondotinta è disponibile in 48 nuances, per accordarsi perfettamente a ogni tipo di incarnato.

Foto Amazon | L’Oreal Paris Fondotinta Accord Parfait

Il mascara Mybelline waterproof per ciglia sensazionali

Un look bagnato vuole delle ciglie effetto wow! Per uno sguardo ancora più seducente, possiamo applicare il mascara waterproof Maybelline, per delle ciglia dal volume esagerato. L’applicatore con 6 tipologi di setole garantisce un effetto ventaglio, definendo le nostre ciglia senza creare grumi.

Foto Amazon | Mascara Waterproof Maybelline Ciglia sensazionali

Matita Exaggerate per uno sguardo seducente

Un makeup che si rispetti non può prescindere da una matita nera, perfetta dare un tocco magnetico al nostro sguardo. La matita Exaggerate di Rimmel ha una texture cremosa e una punta morbida per delineare lo sguardo senza imprecisioni. Ultra resistente all’acqua, è il prodotto perfetto per realizzare ogni look estivo.

Foto Amazon | Rimmel matita occhi Exaggerate

Palette NYX per osare con i colori

16 colorazioni per una palette da portare sempre con sè! La Ultimate Shadow palette di NYX presenta un mix di differenti tonalità, dal metallico al satinato, adatta sia per il giorno che per la sera. Tenuta duratura e intensità modulabile, questi ombretti dalla texture setosa sono facili da sfumare e da applicare. Mixali tra loro per creare sempre nuovi look!