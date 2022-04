Make up da spiaggia: i nostri consigli per truccarsi al mare

Se state cercando ispirazione per il make up da spiaggia perfetto per voi, siete capitate nel posto giusto. In questo articolo tratteremo tutto ciò che c’è da sapere sulle ultime tendenze di make up estivo, quali prodotti preferire e qualche trucchetto per essere sempre perfette.

Non penserete mica che al mare possiate a fare a meno del trucco? Grazie a tanti piccoli accorgimenti ed ai nostri suggerimenti riguardo a come truccarsi in estate, potrete ottenere un perfetto make up adatto per una giornata in spiaggia.

Le novità nell’ambito del make up cambiano continuamente, in base alla stagione e al tipo di colori che caratterizzano ognuna di noi.

L’ideale per il make up da spiaggia, è optare per un trucco naturale, che si ottiene usando prodotti più leggeri del solito e dotati di protezione solare.

Basterà giusto un filo di trucco per valorizzare ed intensificare la vostra abbronzatura perfetta.

Fondotinta per la spiaggia

Foto di Shutterstock | kiuikson

Spesso capita di avere la pelle macchiata dal sole, segni di una recente scottatura solare o di un passato eritema che vorremmo solo nascondere.

Bene, per mascherare questi piccoli inestetismi passeggeri, potreste ricorrere ad una base di fondotinta che oltre a nascondere, valorizzerà la vostra abbronzatura.

Utilizzate un fondotinta solare opaco dotato di protezione solare e naturalmente waterproof, perché con il caldo ed i bagni resisterà più a lungo.

Se non potete fare a meno di passare un velo la cipria, sostituitela con della terra abbronzante che donerà quel tocco scintillante al viso.

Make up occhi per la spiaggia

Foto di Shutterstock | KULISH VIKTORIIA

Per gli occhi un po’ di mascara nero è sufficiente per un make up da spiaggia semplice e pratico. Deve essere resistente all’acqua, altrimenti al primo bagno potrebbe sciogliersi.

Già da solo il mascara delinea lo sguardo e lo apre, potreste scegliere di utilizzarlo da solo o accompagnarlo con una linea sottile di eyeliner, ma senza esagerare, siete pur sempre al mare, sotto al sole e vogliamo assolutamente evitare l’effetto panda.

Per quanto riguarda l’ombretto invece, non sprecate tempo a creare sfumature elaborate, scegliendo i colori di tendenza, più adatti alla sera, basterà un sottile strato color nude o al massimo sui toni oro.

Ricordate che il caldo è nemico del make up, quindi optate per un trucco più acqua e sapone ed eviterete così che il make up coli da tutte le parti.

Make up labbra per il mare

Foto di Shutterstock | NinaMalyna

Che sia un burro cacao, un lipgloss o un rossetto nel beauty case dell’estate il make up labbra da spiaggia ricopre un ruolo importante.

Per la spiaggia, l’ideale per valorizzare le labbra è un burro cacao, magari colorato per mantenerle idratate e protette, ma se proprio non potete far a meno di applicare un rossetto, preferite tonalità neutre e colori nude opachi.

Il lipgloss è da evitare assolutamente, se non volete ritrovarvi le labbra piene di sabbia se dovesse alzarsi il vento.

Insomma, con questi piccoli accorgimenti il vostro make up da spiaggia è salvo e non dovrete affatto rinunciarvi, potrete sentirvi bellissime anche al mare ed eviterete gli inconvenienti del trucco che si scioglie.