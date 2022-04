Come truccarsi in estate: consigli per un make-up a prova di caldo

La bella stagione è in arrivo e con essa anche le alte temperature, l’afa e l’umidità tornano a farsi sentire. Non si sa mai come truccarsi in estate, in quanto vorremmo essere tutte bellissime ma ci scoraggiamo perché con il caldo, il make-up diventa una sfida costante.

La matita occhi che cola, il fondotinta che crea quella patina che non fa traspirare la pelle ed il mascara che si prende gioco di noi creando un disastro intorno agli occhi.

Insomma truccarsi in estate potrebbe diventare una vera e propria tortura ma non possiamo mica darla vinta al calore ed andare in giro struccate per tutta la stagione!

Proprio per questo motivo, dobbiamo prevenire eventuali incidenti di make up e scegliere i cosmetici adatti al nostro tipo di pelle, in modo da essere perfette anche sotto il sole cocente.

Se non volete rinunciare ad un make up di tendenza, questi consigli preziosi potrebbero rivelarsi davvero indispensabili.

Quali prodotti scegliere per truccarsi in estate

Foto di Shutterstock |

Per un trucco estivo in grado di far traspirare la pelle e valorizzare allo stesso tempo la vostra immagine, scegliete principalmente prodotti in polvere a discapito di quelli con texture fluide e compatte.

Con il caldo si tende a sudare perciò utilizzando dei cosmetici in polvere potrete opacizzare il viso eliminando l’effetto lucido senza occludere i pori.

Il trucco in estate deve essere molto leggero ed in grado di valorizzare al massimo il colore della tintarella perciò i prodotti make-up per l’estate che sceglierete dovranno essere adatti al vostro tipo di pelle senza appesantirla troppo.

Make up waterproof per truccarsi in estate

Foto di Shutterstock | Yuriy Maksymiv

Ovviamente, di vitale importanza per evitare sbavature e eyeliner che colano a destra e a manca, sono i cosmetici resistenti all’acqua con una tenuta stupefacente.

Nel beautycase estivo non può mai mancare un bel mascara waterproof per ciglia folte, un ombretto sfavillante per un trucco shiny ed un eyeleiner per definire lo sguardo.

Per essere perfette e glamour, scegliete i colori di tendenza per un trucco mozzafiato, prediligendo le palette di colori che risaltino la vostra immagine.

Make up estivo: come esaltare lo sguardo

Foto di Shutterstock | AlikeYou

Dato che in estate la tintarella regala una bella abbronzatura naturale che rende la pelle luminosa, potreste anche evitare di applicare il fondotinta e concentrarvi sull’intensità del vostro sguardo.

Truccarsi in estate eccedendo con i prodotti può rivelarsi controproducente e per questo motivo è sempre meglio scegliere cosa valorizzare e cosa invece lasciare naturale.

Gli occhi sono lo specchio dell’anima e se volete che proprio loro siano i protagonisti del vostro look, date un’occhiata alle tendenze dell’estate per un trucco occhi che renderà magnetico il vostro sguardo.

Come proteggere i cosmetici dal caldo in estate

Foto di Shutterstock | Africa Studio

Le alte temperature mettono a dura prova anche la conservazione dei nostri cosmetici.

Fate attenzione quindi, a non esporre i vostri trucchi al calore diretto in quanto potrebbero sciogliersi e facilitare la proliferazione di germi e batteri.

Alcuni prodotti come i rossetti possono essere anche conservati in frigo ma occhio invece a non mettere i prodotti dalle texture compatte o in polvere, come ciprie e ombretti che potrebbero invece divenire umidi e rovinarsi stando troppo al freddo.