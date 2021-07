Gli occhi sono decisamente i protagonisti dell’estate, ecco perché è importante conoscere le tendenze trucco occhi 2021 per non commettere errori e rimanere al passo con gli ultimi trend. Nuance calde e colori vivaci sono da privilegiare rispetto ad altre tonalità; non solo smokey eyes e cat eye, tra le tendenze risalta anche il graphic eyes, un trend visto e rivisto durante il periodo invernale. È piaciuto così tanto che era impossibile non vederlo anche durante le calde giornate: il graphic eyes mette in risalto lo sguardo con il suo gioco di colori e il suo tratto di eyeliner ben definito. Impossibile non provarlo almeno una volta come make up da sera!

Ora non ci resta che scoprire nel dettaglio quali sono le altre tendenze estive 2021 per il trucco occhi.

Trucco occhi: i colori dell’estate

Nuance calde e vivaci, tra i colori dell’estate risaltano l’arancione, il giallo e il rosso, tutte sfumature che richiamano l’estate. I colori dell’estate per il trucco occhi sono da prendere in considerazione sia per sfumature di ombretto, quindi da realizzare sotto forma di smokey eyes, sia per creare il trucco perfetto con l’eye-liner. Quindi, privilegiate i colori intensi se volete osare, altrimenti per un look più romantico e delicato preferite tonalità pastello e colori più chiari. Per seguire le tendenze del momento, però, ricordatevi che bisogna osare e mixare i colori tra loro per creare un make up d’effetto e originale!

Foto Instagram | maccosmeticsitalia

Smokey eyes colorati

L’obiettivo dello smokey eyes è quello di intensificare lo sguardo, quindi selezionate i colori giusti per poter creare una perfetta sfumatura. I make up artist parlano chiaro: mettiamo da parte tonalità scure e privilegiamo colori caldi come il marrone e il rosso. Per un trucco occhi ancora più eccentrico, via libera a nuance come il verde smeraldo accompagnato da glitter e brillantini verso l’interno dell’occhio. Il risultato sarà fenomenale! Un altro colore che vi suggeriamo di provare è il fucsia, uno dei colori di tendenza trucco occhi per l’estate 2021, quindi perfetto come protagonista di uno smokey eyes.

Foto Instagram | mrdanielmakeup

Foto Instagram | natyparagoni

La tendenza dell’estate è il cat eye

Se il reverse eyeliner è uno dei trucchi dell’estate, non poteva di certo mancare il tanto amato cat eyes. Un trucco occhi facile da realizzare, ha bisogno di tanta manualità e soprattutto tanta fantasia: il cat eye, conosciuto anche come occhi da gatto, allunga lo sguardo e dona al look un tocco di stile in più. Da realizzare con tonalità sul lilla, rosa, giallo e azzurro, altrimenti optate per mix di colori e sfumature, cercando di accompagnarlo sempre un punto luce ideale per illuminare lo sguardo.

Foto Instagram | nilufaraddati